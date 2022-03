Cortina ist der erste Prüfstein im Playoff

Klobenstein – Die fünfte Jahreszeit im Eishockey kann beginnen. Die Rittner Buam bekommen es im Viertelfinale der Alps Hockey League mit S.G. Cortina Hafro zu tun. Spiel eins der Best-Of-Five-Serie wird am Dienstag, 15. März mit Beginn um 20.00 Uhr in der Ritten Arena ausgetragen. Die Blau-Roten können dabei vollzählig auflaufen.

Die Rittner Buam haben sich am Sonntagvormittag Cortina als Viertelfinal-Gegner „gepickt“. Gegen die Ampezzaner hat die Mannschaft von Santeri Heiskanen in dieser Saison drei Siege einfahren können und eine Niederlage kassiert. Seit Bestehen der Alps Hockey League (Saison 2016/17) konnten die Blau-Roten 16 Siege einfahren und mussten das Eis acht Mal als Verlierer verlassen. Wesentlich ausgeglichener fällt da die „ewige Statistik“ aus, in der es nach 160 Duellen 77:72 zu Gunsten der Rittner steht – bei elf Partien, die mit einem Unentschieden endeten.

Rittens Sportdirektor Adolf Insam erwartet sich eine enge Serie gegen den Fünften nach der Master Round. „Wir sind nach der einwöchigen Pause ausgeruht und gehen topfit in die Serie gegen Cortina. Trotzdem wird es ein hartes Stück Arbeit. Die Matches gegen das Team von Ivo Machacka sind letzthin immer sehr eng verlaufen. Deshalb sind unsere Jungs gewarnt. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir die Runde überstehen, wenn wir konzentriert agieren. Wir müssen als Mannschaft auftreten, taktische Disziplin an den Tag legen und individuelle Alleingänge verhindern“, fordert Insam.

Besonders in Acht nehmen muss sich die Rittner Defensive vor Carlo Finucci, der in 36 Matches auf 44 Skorerpunkte kam. Ebenfalls stark agiert Mikael Johansson, der sich in 33 Partien 36 Zähler gutschreiben lassen konnte. Rittens beste Punktesammler sind Kapitän Simon Kostner und MacGregor Sharp, denen nach jeweils 38 Spielen 37 Punkte zu Buche stehen. Statistisch gesehen ausgeglichen ist das Kräfteverhältnis bei den beiden Goalies, die im Playoff zum entscheidenden Faktor werden können. Cortinas De Filippo hat was die abgewehrten Schüsse angeht gegen Jake Smith leicht die Nase vorn (93 Prozent:92,4 Prozent), während der Rittner Goalie durchschnittlich weniger Gegentore kassiert hat (2,29:2,35).

Spiel eins der Viertelfinalserie wird am Dienstag, 15. März in der Ritten Arena ausgetragen. Anpfiff ist um 20.00 Uhr. Die Partie wird auch per Livestream auf valcome.tv übertragen.