Bozen – Alessio Cragno ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Der 31-jährige Torwart hat bei den Weißroten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet. Cragno wird für den FC Südtirol mit der Trikotnummer 22 auflaufen.

Cragno wurde am 28. Juni 1994 in Fiesole geboren und begann seine fußballerische Laufbahn beim Heimatverein Sieci. Anschließend schloss sich der junge Torwart San Michele Cattolica Virtus an, ehe er im Alter von 16 Jahren in den Nachwuchsbereich des Traditionsvereins Brescia wechselte. Für die „Rondinelle“ kam er zuerst für die Primavera-Mannschaft zum Einsatz, bevor er in der Saison 2012/13 sein Debüt in der Serie B feierte. Nach einem weiteren Ligaeinsatz in jener Spielzeit wurde er in der Saison 2013/14 zum Stammtorhüter von Brescia befördert.

Zu Beginn der Saison 2014/15 wurden seine Spielerrechte vom Serie A-Club Cagliari erworben, für den er in seiner ersten Spielzeit 14 Einsätze in der Liga sowie zwei im Italienpokal verzeichnen konnte. Im Jänner 2016 wechselte Cragno auf Leihbasis zu Virtus Lanciano in die Serie B, bevor er in der darauffolgenden Meisterschaft – erneut in der zweiten Liga – das Tor von Benevento hütete. Mit den „Hexern“ setzte er sich im Playoff-Finale gegen Carpi, gecoacht von Fabrizio Castori, durch und erkämpfte sich somit auf dem Platz die Rückkehr in die Serie A.

Diese absolvierte Cragno in der darauffolgenden Spielzeit mit Cagliari, wo er sich zwischen 2017 und 2022 als einer der zuverlässigsten Schlussmänner des italienischen Fußballs etablierte. Im November 2018 wurde er erstmals von Roberto Mancini in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen, für die er im Oktober 2020 – im Testspiel gegen Moldawien – sein Debüt feiern durfte. Auf diesen Einsatz folgte im Mai 2021 gegen San Marino ein weiteres Spiel für die „Azzurri“.

Nach fünf Jahren auf Sardinien wechselte Cragno zu Beginn der Saison 2022/23 zu Monza. Die darauffolgende Spielzeit absolvierte der erfahrene Schlussmann erneut in der Serie A, diesmal im Trikot von Sassuolo.

Im Februar 2025 wechselte Cragno zu Sampdoria in die Serie B, wo er insgesamt 15 Pflichtspiele bestritt. Im Hinspiel der Playouts gegen Salernitana zog er sich einen Achillessehnenriss zu, dessen Rehabilitation er in diesen Wochen erfolgreich abschließt.

Cragno kann insgesamt 170 Einsätze in der Serie A, 105 in der Serie B (inklusive Playoffs und Playouts) und 15 im Italienpokal vorweisen. In der höchsten italienischen Spielklasse vereitelte er insgesamt sieben von 34 Elfmetern, unter anderem gegen Zlatan Ibrahimovic, Lautaro Martinez sowie den Strafstoßspezialisten Diego Perotti.

Der FC Südtirol heißt Alessio Cragno herzlich willkommen und wünscht ihm in Bozen viel Erfolg.