Crosby und MacKinnon verstärkt Rekordsieger Kanada bei WM

Von: APA/dpa/Reuters

Mit Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins und Nathan MacKinnon von Colorado Avalanche verstärken zwei Superstars der National Hockey League (NHL) das kanadische Nationalteam bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai). Crosby nimmt erstmals seit zehn Jahren wieder an einer WM teil.

Die Penguins gaben am Sonntagabend die Zusage des 37-Jährigen bekannt. Zur gleichen Zeit absolvierte Kanada das erste WM-Testspiel und gewann in Wien gegen Österreich mit 5:1. Mit den beiden Centern Crosby und MacKinnon ist Kanada am 15. Mai in Stockholm auch bei der WM Gegner der ÖEHV-Auswahl in der Gruppe A.

Crosby führte Kanada 2015 zu Gold

“Captain Canada”, der auch schon 2006 bei der WM dabei war, hatte den Rekordsieger bei seiner letzten Teilnahme im Jahr 2015 in Prag zum Titel geführt. Außerdem gewann Crosby zweimal Olympia-Gold und mit Pittsburgh dreimal den Stanley Cup. Kurz nach Crosby bestätigte MacKinnons Agent dem Portal “The Athletic” die WM-Teilnahme. Der 29-Jährige war erst am Samstag mit Colorado Avalanche aus den NHL-Play-offs ausgeschieden, er war im Grunddurchgang mit 116 Punkten (32 Tore, 84 Assists) zweitbester Scorer der Liga.

Der 28-fache Weltmeister Kanada hat im vergangenen Jahr in Prag nur Rang vier belegt.