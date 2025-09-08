Däne Hjulmand beerbte glücklosen ten Hag bei Leverkusen

Von: APA/dpa

Kasper Hjulmand wird neuer Trainer bei Bayer Leverkusen und erhält dort einen Vertrag bis Sommer 2027, wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Der 53-jährige frühere dänische Teamchef folgt damit auf den Anfang September freigestellten Niederländer Erik ten Hag. “Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird”, sagte Sportchef Simon Rolfes.

Hjulmand, der bis Anfang Februar 2015 bereits den FSV Mainz 05 für wenige Monate mit mäßigem Erfolg in der Bundesliga trainiert hatte, soll am Mittwochvormittag vorgestellt werden. Bereits am Freitag steht das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an. “Es ist eine Auszeichnung, ein solches Team anvertraut zu bekommen”, sagte Hjulmand.

Mit Dänemark 2021 im EM-Halbfinale

Vorgänger Ten Hag hatte den Job als Nachfolger von Startrainer Xabi Alonso erst am 1. Juli übernommen und wurde nur zwei Monate später schon wieder beurlaubt. Neben den sportlich ausbleibenden Erfolgen – eine Niederlage zum Bundesligaauftakt gegen Hoffenheim und ein Unentschieden in Bremen – soll es auch menschlich nicht zwischen Ten Hag und den Spielern sowie den Bayer-Funktionären gepasst haben.

Nun soll Hjulmand den großen Umbruch beim Vizemeister nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Florian Wirtz, Jonathan Tah oder Granit Xhaka gestalten. Mit Dänemark sorgte er bei der EM 2021 für Furore. Damals schieden die Dänen erst im Halbfinale mit 1:2 gegen England aus. Schlechter lief es mit dem Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar. Das 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland war Hjulmands letztes Spiel als Teamchef.