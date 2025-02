Dale-Skjevdal und Chauveau strahlen in Ridnaun

Von: luk

Ridnaun – In Ridnaun ist am Samstag die diesjährige Ausgabe des IBU Cups mit zwei spannenden Massenstarts 60 zu Ende gegangen. Bei den Männern jubelte wie bereits am Freitag nach der Verfolgung der Norweger Johannes Dale-Skjevdal, bei den Frauen setzte sich die Französin Sophie Chauveau durch. Mit Rebecca Zingerle (Antholz) schaffte es eine Südtirolerin als Dritte aufs Podium.

Für den späteren Sieger Johannes Dale-Skjevdal hatte der Massenstart 60 am Samstagvormittag nicht nach Maß begonnen. Zwei Fehler im ersten Liegendschießen bedeuteten gleich einmal 300 Zusatzmeter. Doch der 27-jährige Norweger, der 2018 in Ridnaun seine ersten IBU-Cup-Siege gefeiert hatte, arbeitete sich mit einem fehlerfreien zweiten Liegendschießen und einem Fehler im ersten Stehendschießen Schritt für Schritt nach vorne. Als sein in Führung liegender Teamkollege Isak Frey beim letzten Schießen doppelt patzte, ging Dale-Skjevdal an dritter Stelle liegend hinter Simon Kaiser (Deutschland) und Johan-Olav Botn (Norwegen) aus dem Stadion.

Mit einer unwiderstehlichen Schlussrunde holte sich Johannes Dale-Skjevdal schließlich in 36.52,0 Minuten den Sieg vor Kaiser und Frey, der sich von Rang fünf nach dem letzten Schießen um zwei Positionen verbessern konnte. „Auf meine letzte Runde kann ich mich verlassen. Die beiden Siege hier in Ridnaun freuen mich natürlich ungemein – genauso wie eine Pause nach diesen anstrengenden Wochen“, sagte Dale-Skjevdal nach seinem zweiten Triumph innerhalb von 24 Stunden. Norwegen klassierte sechs Biathleten in den Top Ten, Deutschland deren drei. Mit Oscar Lombardot platzte ein Franzose in die norwegisch-deutsche Party – er wurde Neunter.

Bester „Azzurro“ war neuerlich Lokalmatador Patrick Braunhofer. Der Ridnauner beendete den Massenstart 60 an 15. Stelle. In die Punkteränge schaffte es auch Nicola Romanin (19.), Iacopo Leonesio (24.), David Zingerle (33.) und Nicolò Giraudo (34.).

Chauveau macht in der Loipe den Unterschied

Nach Platz fünf im Sprint und Rang drei in der Verfolgung konnte Sophie Chauveau am Samstagnachmittag in Ridnaun nicht nur über ihren ersten Sieg in der laufenden Saison jubeln, sondern auch den ersten Erfolg im IBU Cup feiern. Dabei war die 25-Jährige mit zwei „Fahrkarten“ im Liegendschießen nicht optimal in den Wettkampf gestartet und bewegte sich danach um Rang 30. Weil Chauveau aber in der Folge fehlerlos blieb, konnte sie Runde um Runde Plätze gut machen. Nach der letzten Schießprüfung lief sie als Dritte aus dem Stadion, überholte in der Folge aber zunächst die Südtirolerin Rebecca Passler und danach ihre führende Teamkollegin Camille Bened. Am Ende gewann Chauveau mit einer Zeit von 33.47,1 Minuten.

„Ich habe nicht gerade einen leichten Winter, deshalb tut dieser Sieg richtig gut. Und er bedeutet mir sehr viel. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr viele Wettkämpfe bestritten, deshalb waren wir alle sehr müde. Auch ich hatte heute am Morgen schwere Beine. Der Anfang mit den zwei Strafrunden war nicht optimal, aber danach habe ich versucht mich auf mein Schießen zu konzentrieren und auf der Strecke hatte ich einige Menschen, die mich angefeuert haben“, sagte Sophie Chauveau, die mit 8,6 Sekunden Vorsprung auf Camille Bened und 18,6 Sekunden auf Rebecca Passler gewann.

Auch für Passler, die im letzten Schießen einmal patzte, war es ein versöhnlicher Abschluss eines fünfwöchigen Blockes. „Ich bin sehr zufrieden. Heute in der Früh habe ich mich nicht gut gefühlt. Ich habe versucht alles Negative auszublenden und mich auf ein gutes Schießen zu konzentrieren und es ist mir aufgegangen“, sagte die 23-Jährige aus Antholz. Neben Passler sammelten vom italienischen Team auch Sara Scattolo (23.), Linda Zingerle (26.), Beatrice Trabucchi (32.) und Astrid Plösch (35.) Zähler für den IBU Cup.

Veranstalter um Präsidentin Maria Theresia Wurzer sind sehr zufrieden

Sehr zufrieden war nach Ende des letzten von insgesamt sechs Wettkämpfen auch die Präsidentin des ausrichtenden ASV Ridnaun, Maria Theresia Wurzer. „Wir hatten in dieser Woche sehr spannende und faire Wettkämpfe. Das Wetter war ebenfalls fast an allen Tagen sensationell, was die Arbeit natürlich erleichtert hat. Die Athletinnen und Athleten haben im Biathlonzentrum Ridnaun optimale Bedingungen vorgefunden. Ich möchte mich bei unserem Team, unseren vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, den verschiedenen Organisationen, sowie bei unseren Sponsoren bedanken. Ohne ihre Unterstützung könnten wir ein Event wie den IBU Cup nicht ausrichten“, sagte Wurzer abschließend.

Der IBU Cup wird auch in der Saison 2025/26 in Ridnaun seine Zelte aufschlagen. Nach der Saisoneröffnung in Obertilliach (Osttirol) gastiert die zweithöchste Wettkampfserie der Biathletinnen und Biathleten vom 9. bis zum 14. Dezember in der Südtiroler Hochburg.

IBU Cup Ridnaun – Ergebnisse

Massenstart 60 der Männer (15 km):

1. Johannes Dale-Skjevdal NOR 36.52,0 Minuten/3 Schießfehler

2. Simon Kaiser GER +4,8/2

3. Isak Frey NOR +11,3/3

4. Lucas Fratzscher GER +11,8/2

5. Johan-Olav Botn NOR +12,5/2

6. Sverre Dahlen Aspenes NOR +22,3/3

Massenstart 60 der Frauen (12 km):

1. Sophie Chauveau FRA 33.47,1/2

2. Camille Bened FA +8,6/1

3. Rebecca Passler ITA +18,6/1

4. Voldiya Galmace Paulin FRA +32,4/3

5. Juni Arnekleiv NOR +34,1/2

6. Amandine Mengin FRA +36,2/2