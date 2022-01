Daniel Gruber triumphiert auch beim Juniorenweltcup in Navis

Dem Südtiroler Daniel Gruber ist der Gesamtsieg im Juniorenweltcup wohl nicht mehr zu nehmen. Der 19-Jährige feierte beim FIL Juniorenweltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in Navis (AUT) im dritten Rennen seinen dritten Saisonsieg.

Machtdemonstration von Daniel Gruber beim Juniorenweltcup am Sonntag in Navis. Auf der 786 Meter langen „Schranzberg“-Bahn fuhr der Südtiroler in beiden Läufen Bestzeit. Mit einem Rückstand von 0,71 Sekunden folgt Sebastian Feldhammer (AUT) auf Platz zwei, Dritter wurde Fabian Brunner (ITA/+0,76 Sekunden). Brunner lag nach dem ersten Lauf noch auf Rang zwei, im Finish musste er sich hauchdünn Feldhammer geschlagen geben.

In der Gesamtwertung führt Gruber vor dem Finale in am letzten Wochenende im Januar in Umhausen (AUT) mit 300 Punkten, gefolgt von Brunner (210) und Feldhammer (201).

Bei den Juniorinnen ging der Sieg an Riccarda Ruetz (AUT). Die Lokalmatadorin deklassierte im ersten Lauf die Konkurrenz, im zweiten Durchgang reichte der Tirolerin die zweitbeste Zeit zum zweiten Saisonsieg im dritten Rennen. Platz zwei sicherte sich Auftaktsiegerin Sarah Schiller (GER) mit Bestzeit im Finaldurchgang. Mit einem Rückstand von 1,04 Sekunden auf die Siegerin wurde Ivonne Müller (ITA) Dritte.

Mit 285 Punkten führt Ruetz die Gesamtwertung an, vor Müller (210) und Jenny Castiglioni (ITA/190). Schiller folgt mit 185 Punkten auf Platz vier.

Im Doppelsitzer ging die Siegesserie von Anton Gruber Genetti/Hannes Unterholzner (ITA) weiter. In 1.09,15 Minuten setzten sie sich hauchdünn gegen die Russen Aleksandr Bashko/Aleksandr Kalitov (+0,05 Sekunden) durch. Mit Rang drei freuen sich die Slowenen Matevz Vertelj/Vid Kralj (+0,56 Sekunden) nach zwei vierten Plätzen über ihren ersten Podestplatz in dieser Saison.

In der Gesamtwertung führen Gruber Genetti/Unterholzner nach dem dritten Saisonsieg mit 300 Punkten vor den Slowaken Peter Neupauer/Dominik Neupauer (210) und Vertelj/Kralj (190).