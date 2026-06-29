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Eishockey

Daniel Mantenuto geht in sein fünftes Jahr in Bozen

Montag, 29. Juni 2026 | 08:44 Uhr
9 Mantenuto
HCB/Vanna Antonello
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Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem Stürmer der italienischen Nationalmannschaft Daniel Mantenuto für die Saison 2026/27 erzielt wurde. Der 28-Jährige wird damit bereits zum fünften Mal in Folge das Trikot der Foxes tragen, bei denen er zu einer der zentralen Säulen im Offensivgefüge geworden ist.

Seit seiner Ankunft im Sommer 2022 hat sich Mantenuto bei den Fans durch seinen großen Einsatzwillen und seine Opferbereitschaft auf dem Eis beliebt gemacht – Eigenschaften, die ihn zu einem verlässlichen Center machen, der in allen Spielsituationen eingesetzt werden kann. In 249 Einsätzen in Weiß-Rot sammelte er 103 Punkte, bestehend aus 36 Toren und 67 Assists, und erhielt dabei insgesamt nur 32 Strafminuten. Seine Verlässlichkeit wurde auch in der Nationalmannschaft immer wieder belohnt: „Manny“ nahm bereits an zwei Top-Division-Weltmeisterschaften teil, darunter auch an der jüngsten, sowie an drei Weltmeisterschaften der Division I Gruppe A. Zudem gehörte er bei den Olympischen Spielen Milano Cortina 2026 zum Aufgebot, nachdem er bereits im Juni 2025 in die „Olympic Six“ gewählt worden war. Zwischen Freundschaftsspielen und offiziellen Wettbewerben hat der Stürmer bereits 91 Einsätze im Trikot der Azzurri absolviert.

„Ich bin sehr glücklich, für eine weitere Saison nach Bozen zurückzukehren“, so Mantenuto. „Für mich ist es immer eine große Ehre und ein Privileg, eine so unglaubliche Stadt, einen solchen Verein und solche Fans vertreten zu dürfen. Die Leidenschaft und die Unterstützung, die wir in jedem Spiel erhalten, machen Bozen zu einem besonderen Ort zum Spielen. Ich bin dankbar, die Möglichkeit zu haben, dieses Trikot weiterhin zu tragen. Ich kann es kaum erwarten, die ganze Mannschaft wiederzusehen, in die neue Saison zu starten und wieder darum zu kämpfen, den Pokal nach Bozen zu holen. Bis bald!“

Die Karriere

Mantenuto wurde am 18. Oktober 1997 in Thornhill, Ontario, Kanada, geboren. Nach dem Abschluss seiner College-Karriere in der NCAA an der Robert Morris University begann er 2020 seine Profikarriere im Trikot von Asiago. In zwei Spielzeiten mit den „Stellati“ gewann er zwei italienische Meistertitel, eine Alps Hockey League und zwei italienische Supercups. Dabei nahm er eine tragende Rolle ein und erzielte 101 Punkte in 111 Spielen, bestehend aus 38 Toren und 63 Assists. 2022 folgte der Wechsel nach Bozen, wo er seitdem ein Finale, zwei Halbfinalserien und ein Viertelfinale bestritten hat.

Weitere Informationen zu Daniel Mantenuto: https://www.eliteprospects.com/player/269966/daniel-mantenuto

Bezirk: Bozen

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