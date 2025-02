Danso-Debüt bei Tottenham im Liga-Cup an Anfield Road

Von: APA/Reuters

Kevin Danso wird an der Anfield Road sein Debüt im Dress von Tottenham geben. Das kündigte Spurs-Trainer Ange Postecoglou am Mittwoch an. Sein Team gastiert am Donnerstag (21.00 Uhr) im Ligacup-Halbfinal-Rückspiel bei Premier-League-Tabellenführer Liverpool und verteidigt dabei einen 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel vom 8. Jänner. “Kevin wird spielen. Ob er startet oder nicht, müssen wir noch schauen, weil wir in drei Tagen schon das nächste Spiel haben”, sagte Postecoglou.

Am Sonntag folgt das Auswärtsspiel im Sechzehntelfinale des FA-Cups bei Aston Villa. “Es ist unheimlich wichtig, dass Kevin nun ein Teil von uns ist, weil die schwere Verletzung von Radu Dragusin ein herber Schlag für uns war”, erläuterte Tottenhams Trainer. Danso war am Sonntag vorerst leihweise aus Lens verpflichtet worden, allerdings mit einer Kaufverpflichtung im Sommer. Das finanzielle Gesamtpaket für den Transfer des 26-jährigen Innenverteidigers und 24-fachen ÖFB-Teamspielers soll rund 25 Millionen Euro schwer sein.

In der Defensive fehlen Tottenhams Trainer auch der Uruguayer Cristian Romero und der Italiener Destiny Udogie. Der erst von einer Verletzung fit gewordene Innenverteidiger Micky van de Ven werde am Donnerstag auch nicht spielen, sagte Postecoglou. Tottenham kämpft in dieser Saison um den ersten Titelgewinn seit 2008, damals war man im Ligacup erfolgreich. In der Liga läuft es als Tabellen-14. alles andere als nach Wunsch, immerhin zeigte die Tendenz zuletzt mit zwei Pflichtspielsiegen nach oben. Bei Tottenham hatte zuvor zwischen 2015 und 2017 mit Kevin Wimmer bereits ein österreichischer Verteidiger gespielt.