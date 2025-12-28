Aktuelle Seite: Home > Sport > Danso und Co. besiegen Glasners Crystal Palace in Liga 1:0
Danso und Co. besiegen Glasners Crystal Palace in Liga 1:0

Sonntag, 28. Dezember 2025 | 19:46 Uhr
Für Glasners Truppe läuft es aktuell nicht nach Wunsch
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Von: apa

Crystal Palace hat den Negativlauf vor dem Jahreswechsel nicht stoppen können. Die Truppe von Trainer Oliver Glasner kassierte am Sonntag mit einem 0:1 in der englischen Fußball-Premier-League gegen Tottenham die dritte Pflichtspielniederlage in Folge und wartet schon seit fünf Partien auf einen Sieg. In der Tabelle ist Crystal Palace nach Abschluss der 18. Runde Neunter, der Elfte Tottenham, bei dem Kevin Danso in der Abwehr durchspielte, rückte bis auf einen Punkt nahe.

Archie Gray avancierte mit einem Kopfball in der 42. Minute und seinem ersten Profitreffer zum Matchwinner und sorgte damit dafür, dass die “Spurs” nach zwei Liganiederlagen auf die Siegerstraße zurückkehrten.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

