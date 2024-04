Das bekannteste Reitspektakel Südtirols kehrt zurück

Seiser Alm – 45 Tage vor dem großen Turniertag am Sonntag, 26. Mai 2024, bei dem wieder Tausende Schaulustige vorwiegend aus dem Alpenraum mitfiebern werden, ist die Vorfreude bei Qualifikanten und Fix-Startern riesengroß. Wie immer werden am Turniertag vier Turnierspiele veranstaltet, bei denen die teilnehmenden Reiterschaften nicht nur Schnelligkeit, sondern vor allem Geschicklichkeit an den Tag legen müssen. Einmal beim Ringstechen am Kofel in Kastelruth, dann beim Labyrinth am Matzlbödele in Seis am Schlern, dem Galopp am Völser Weiher und dem abschließenden Tor-Ritt beim Schloss Prösels. Die Zeit wird bei jedem Turnierspiel gestoppt und am Ende gewinnt das Team mit der niedrigsten Gesamtzeit. Fehler, wie etwa das Berühren einer Stange, werden wie im Reglement verankert mit einer Zeitstrafe belegt. Der Ritt verspricht heuer Spannung pur, denn es gibt mit Kastelruth Dorf und Ritten gleich zwei Teams, die die aktuelle Standarte zum dritten Mal gewinnen können, wodurch sie in deren Besitz übergehen würde.

Am Oswald von Wolkenstein-Ritt teilnahmeberechtigt ist auf alle Fälle die Siegermannschaft des vergangenen Jahres. Das Team Kastelruth Seiseralm eins in der Besetzung Judith Hofer, Lukas Gasslitter, Walter Demetz und Marc Einsiedler setzte sich im Juni 2023 zum ersten Mal bei der renommierten Südtiroler Veranstaltung durch. Ebenfalls fix qualifiziert sind die bestplatzierten Mannschaften einer jeden teilnehmenden Südtiroler Gemeinde, sowie jene Teams, die ihre Gemeinde als einzige vertreten. Die restlichen der insgesamt 36 Startplätze werden im Rahmen einer Qualifikation vergeben, die am Samstag, 11. Mai stattfindet. Auf dem Turnierplatz „Matzlbödele“ in Seis am Schlern geht es dazu ins „Labyrinth“.

Das Programm ist bereits zum Großteil ausgearbeitet

Die Vorbereitungen für den 41. Oswald von Wolkenstein-Ritt haben beim Organisationskomitee um Präsident Klaus Marmsoler längst schon begonnen. Der Ritt ist nämlich nicht nur in Südtirol, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus ein beliebtes Ausflugsziel und punktet mit einem ansprechenden Rahmenprogramm. So stehen am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai zwei Festtage auf dem Programm, die den Turniertag einläuten. Am Samstag etwa präsentieren sich die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter in ihrer lokalen Tracht dem Publikum, es gibt viele tolle Spiele für Kinder und die passende musikalische Umrahmung.

Am Sonntag, 26. Mai steht dann um 7.00 Uhr der offizielle Start an, um 9.30 Uhr geht es mit dem Ringstechen am Kofel in Kastelruth los, um 11.00 Uhr wird das Labyrinth am Mätzbödele in Seis am Schlern gespielt, um 12.40 Uhr der Hindernisgalopp am Völser Weiher und um 14.20 Uhr der abschließende Tor-Ritt beim Schloss Prösels, welcher auch heuer wieder Heinz „Bummi“ Tschugguel gewidmet ist.