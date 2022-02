Das Criterium Nazionale Cuccioli wird im März erstmals in Südtirol ausgetragen

Sterzing/Ratschings – In einem Monat werden in Sterzing und Ratschings die inoffiziellen Italienmeistertitel der Jahrgänge 2010 und 2011 im Slalom und im Skicross vergeben. Das sogenannte Criterium Nazionale Cuccioli mit 600 begeisterten Nachwuchsrennläuferinnen und -läufern aus allen Teilen des Stiefelstaates gastiert am 12. und 13. März zum ersten Mal in seiner langen Geschichte in Südtirol.

Im dritten Anlauf soll es endlich klappen. Nach der Pandemie bedingten Absage im März 2020 und der kurzfristigen Verlegung im Vorjahr nach Cortina wird das Criterium Nazionale Cuccioli am Samstag, 12. März und Sonntag, 13. März in den Skigebieten Ratschings-Jaufen und Rosskopf über die Bühne gehen. Ratschings ist Schauplatz der spektakulären Skicross-Rennen, während es für die Ski-Kids auf dem Sterzinger Hausberg auf die Jagd nach den Medaillen durch den Stangenwald geht.

Dementsprechend motiviert arbeitet auch das engagierte Organisationskomitee, das sich aus Mitgliedern der ausrichtenden Vereine WSV Sterzing und ASV Ratschings zusammensetzt. „Was die Vorbereitungen angeht, beginnt jetzt natürlich in den beiden Skigebieten die heiße Phase. Unsere Pistenchefs sind gefordert. Aber die Schneesituation ist sowohl in Ratschings-Jaufen, als auch am Rosskopf perfekt, weshalb wir dem Criterium Nazionale Cuccioli in dieser Hinsicht mit einer gewissen Gelassenheit entgegenblicken. Ansonsten läuft ebenfalls alles nach Plan“, sagt OK-Präsident Thomas Siller.

Zwei intensive Wettkampftage mit 600 Teilnehmern aus ganz Italien

Das Wettkampfprogramm des Criterium Nazionale Cuccioli sieht am Samstag, 12. März die Skicross-Entscheidung für den Jahrgang 2010 in Ratschings-Jaufen, sowie einen Slalom für die Athletinnen und Athleten des Jahrgangs 2011 am Rosskopf vor. Am Sonntag, 13. März wird das Programm umgedreht. Dann bestreiten die Ski-Kids des Jahrgangs 2011 den Skicross, während die älteren Rennläufer beim Slalom ihr ganzes Können zeigen möchten. Die Anreise erfolgt für den Großteil der italienischen Nachwuchshoffnungen bereits am Donnerstag, 10. März.

„Zum Criterium Nazionale Cuccioli werden insgesamt 600 Kinder aus allen Regionen Italiens erwartet. Sie werden von etwa 400 Trainern und Betreuern begleitet. Zudem erwarten wir bis zu 800 Familienangehörige. Damit hat die Veranstaltung auch aus touristischer Sicht eine wichtige Bedeutung für unsere Region, denn wir generieren rund 5000 Nächtigungen in einer touristisch weniger intensiven Zeit zwischen Fasching und Ostern“, ist Siller überzeugt. Besonders groß ist die Vorfreude auf das Criterium Nazionale Cuccioli wenig überraschend bei den Südtiroler Nachwuchsrennläufern, von denen einige aus dem Wipptal kommen und somit Heimvorteil haben.

Aus dem Wipptal stammt auch der Großteil der wirtschaftlichen Partner der Veranstaltung. Mehrere Unternehmen aus dem Großraum Sterzing und die öffentliche Hand unterstützen das Organisationskomitee. „Ich möchte mich bei unseren Partnern für ihren großartigen Beitrag zum Event bedanken – sei es in finanzieller, sei es in beratender und sei es in moralischer Hinsicht. Allen voran bei Leitner, Prinoth und Demaclenko, die als Hauptsponsor fungieren. Gleichzeitig richtet sich mein Dank an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die uns während der Wettkämpfe unter die Arme greifen werden. Und natürlich danke ich auch meinen Kollegen im Organisationskomitee, die seit über zwei Jahren mit viel Herzblut dabei sind“, so Siller abschließend.