Das Endspiel der WTA Finals lautet Sabalenka-Rybakina

Von: apa

Die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus und die Kasachin Jelena Rybakina kämpfen am Samstag um den Titel bei den WTA Finals. Die Weltranglisten-Erste gewann am Freitagabend in Riad die Neuauflage des US-Open-Finales gegen Amanda Anisimova 6:3,3:6,6:3. Danach eliminierte Rybakina auch die zweite US-Amerikanerin im Halbfinale und schickte Jessica Pegula nach einem 4:6,6:4,6:3 nach Hause. Sabalenka steht zum zweiten Mal beim Frauen-“Masters” im Endspiel, Rybakina erstmals.

In jedem Fall wird es am Samstag ein neues Siegerinnengesicht beim Saisonkehraus der besten acht Spielerinnen geben. Sabalenka hatte 2022 im Endspiel verloren. Sie ist die diesjährige Australian-Open-Siegerin sowie Finalistin bei den Australian und den French Open. Gegen Rybakina ist Sabalenka die Favoritin. Sie führt im Head-to-Head mit 8:5 und könnte mit dem Titel ihren Vorsprung im WTA-Ranking auf die zweitplatzierte Iga Swiatek auf fast 3.000 Punkte ausbauen. Die Siegerin kassiert die Rekordsumme von 5,235 Mio. Dollar.