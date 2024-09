Das erste Saisonhighlight für die Rittner Buam SkyAlps

Von: mk

Klobenstein – Wenn am Samstag um 20.00 Uhr der Puck auf das Eis der Ritten Arena fällt, dann geht es für die Rittner Buam SkyAlps um den ersten Titel in dieser Saison. Im Rahmen des italienischen Supercup-Finales empfangen sie nämlich den amtierenden Italienpokal-Sieger ASD Hockey Pergine Sapiens in Klobenstein.

Der italienische Supercup wird immer zwischen dem Sieger der IHL Serie A und jenem des Italienpokals ausgetragen. Die Rittner Buam SkyAlps kürten sich im Jänner dieses Jahres im Endspiel gegen SG Cortina Hafro zu den Italienmeistern in der Serie A, wenige Tage nachdem Hockey Pergine Sapiens das Finale des Italienpokals gegen den SV Kaltern Rothoblaas gewann. Wie gehabt stehen sich die beiden Mannschaften nun kurz vor dem Start der darauffolgenden Saison um den Supercup gegenüber. Die Rittner Buam SkyAlps haben sich diesen Pokal schon fünf Mal holen können und zielt jetzt auf den sechsten Streich.

„Wir freuen uns natürlich, dass wir die Chance auf den ersten Titel haben“, sagt Neo-Trainer Jamie Russell. Nach den ersten vier Testspielen beschreibt er die Kadersituation wie folgt: „Wir hatten mehr Schwierigkeiten als erwartet, vor allem wegen Verletzungen und Krankheiten. Wir waren eigentlich nie komplett. Das macht es nicht einfacher, es ist aber unsere Aufgabe, das zu lösen“, gibt sich der Kanadier kämpferisch. Gegen Pergine werden die Rittner Buam dennoch als Favoriten ins Rennen gehen, schließlich sind sie die höherklassige Mannschaft. „Unterschätzen darf man sie deshalb aber sicher nicht“, mahnt Russell abschließend.

Italienisches Supercup-Finale 2024/25

Samstag, 14. September – 20.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – ASD Hockey Pergine Sapiens