Das große Finale des Raiffeisen Beachcups in Bruneck

Bruneck – An diesem Wochenende fanden in Bruneck die Beachvolleyball-Landesmeisterschaften 2023 statt. Hunderte von Sportlern aus ganz Südtirol strömten auf die Speilfelder. Das Turnier verzeichnete die höchste Zahl an Anmeldungen und übertraf alle bisherigen Rekorde.

Einschließlich des Mixed-Turniers, das am 15. August stattfindet, haben sich 188 Teams angemeldet, was die Veranstaltung zum größten Beachvolleyballturnier macht, das je in Südtirol stattgefunden hat. Unter den Angemeldeten befanden sich auch Athleten des italienischen Jugend-Beachvolleyballteams und ein Serie-A-Spieler von ITAS Trento. Christian Tomei, Präsident des Italienischen Volleyballverbands Bozen, war ebenfalls anwesend, um die besten Jugendlichen am Sonntag auszuzeichnen.

Dank der hervorragenden Organisation des SSV Bruneck Volleyball erlebten alle Athleten, Familien und Fans zwei Tage mit viel Sport und Spaß.

Nicht weniger als 97 Jugendteams waren anwesend – ein Meilenstein, der dem Geist, der den Raiffeisen Beachcup leitet, voll und ganz gerecht wird: junge Menschen an den Beachvolleyball heranzuführen und sie in verschiedenen Turnieren gegeneinander antreten zu lassen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich immer weiter zu verbessern und so die Beachvolleyballbewegung des ganzen Landes wachsen zu lassen.

Bei den Herren holten sich Seeber Peter und Berger Thomas den Titel, die in einem spektakulären Finale Gröber Markus und Hanni Theo mit 2:1 besiegten (15:07/07:15/11:09). Die dritte Stufe des Podiums ging an Senoner Joy und Huber Kevin, die Clemens Telser und Michael Waldner mit 22:20 besiegten.

Bei den Damen siegten Lüfter Ines und Weithaler Lea mit 2:1 über Gasser Nora und Bachmann Anika (13:15/15:12/11:08). Der dritte Platz ging an Seeber Eva und Burgmann Anja, die sich im Finale gegen Cologna Emma und Schöpfer Maja mit 21:17 durchsetzten.

Die Athletinnen und Athleten in den Jugendkategorien lieferten hervorragende Wettkämpfe ab und zeigten die Früchte der Arbeit der vielen Vereine in der Provinz, die sich in diesem Sport engagieren. Die Weichen für die Zukunft des Sports sind gestellt, der Raiffeisen Beachcup wird 2024 zurückkehren und die Reise fortsetzen.