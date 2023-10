Das Testspiel gegen WSG Tirol endet torlos

Bozen – Der FC Südtirol hat die aktuelle Länderspielpause genutzt, um im heimischen FCS Center in Rungg ein Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol zu bestreiten. Das internationale Freundschaftsspiel in Eppan endete 0:0.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen bekamen eine ausgeglichene Partie zu sehen, in der keine der beiden Mannschaften den erhofften Siegtreffer erzielen konnte. In der ersten Halbzeit schlug der FCS einige gefährliche Flanken in den gegnerischen Strafraum, während die Gäste aus dem Nordtirol versuchten, mit flachen Bällen in den Sechzehner einzudringen. Nach der Halbzeitpause wechselten beide Trainer munter durch, doch es blieb bis zum Schluss beim torlosen Remis.

FC SÜDTIROL – WSG TIROL 0-0

FC SÜDTIROL: Drago, Cagnano (70. Davi), Vinetot, Siega (61. Broh), Ciervo (70. Ghiringhelli), Pecorino (70. Odogwu), Rover, Shiba, Kofler, Peeters, Lonardi.

Reservebank: Dregan.

Trainer: Pierpaolo Bisoli

WSG TIROL: Stejskal (46. Ozegovic), Sulzbacher (46. Jaunegg), Bacher (46. Okungbowa), Gugganig, Stumberg (70. Geris), Naschberger (61. Üstündag), Taferner (46. Skrbo), Ogrinec, Tomic (70. Schulz), Kronberger (61. Vötter), Diarra.

Reservebank: –

Trainer: Thomas Silberberger

SCHIEDSRICHTER: Daniele Perenzoni aus Rovereto (Davide Moro aus Schio und Marco Ceolin aus Treviso)

ANMERKUNGEN: Nachmittag mit bedecktem Himmel, Temperaturen um die 20°C, Spielfeld in perfekter Verfassung.

Eckbälle: 3-2 (1-1)

Länderspiel im Drusus-Stadion

In der kommenden Woche wird das Bozner Drusus-Stadion zum Schauplatz eines Euro-Qualifikationsspiels der italienischen U21-Nationalmannschaft. Am Dienstag, den 17. Oktober um 17.45 Uhr trifft das Team von Coach Carmine Nunziata auf die gleichaltrige Auswahl von Norwegen.