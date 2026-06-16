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Die Kap Verden feierten das 0:0 wie einen Sieg

Das war die Nacht – Spaniens Blamage und Irans Auftakt

Dienstag, 16. Juni 2026 | 05:56 Uhr
Die Kap Verden feierten das 0:0 wie einen Sieg
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BUDA MENDES
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Von: apa

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hat ihre bisher größte Überraschung: Turnierfavorit Spanien legte am Montag mit einem 0:0 gegen WM-Neuling Kap Verde einen Fehlstart hin. Neben der ersten Nullnummer dieses Turniers gab es auch in den weiteren drei Spielen des Tages keinen Sieger. Uruguay kämpfte sich gegen Saudi-Arabien zu einem 1:1, in Gruppe G trennten sich Belgien und Ägypten (1:1) sowie der Iran und Neuseeland (2:2) ebenfalls mit einem Remis.

Spanien enttäuschte ohne die Flügelzange Lamine Yamal und Nico Williams, die zuletzt angeschlagenen Supertalente saßen zunächst nur auf der Bank. Der Europameister ließ in Atlanta die gewohnte Spielfreude vermissen, es fehlte an Passschärfe und Überraschungsmomenten. Bis auf einen Lattentreffer von Ferran Torres (39.) blieben die Spanier fast komplett harmlos. Im zweiten Spiel der Gruppe H geriet Uruguay gegen Saudi-Arabien durch ein Tor von Abdulelah Al-Amri (41.) in Rückstand, setzte in der zweiten Hälfte aber zu einem Sturmlauf an, den Maxi Araujo in der 80. Minute mit dem Ausgleichstreffer belohnte.

Der Iran hat den schwierigen Umständen getrotzt und im politisch aufgeladenen WM-Einstieg in den verfeindeten USA einen Punkt geholt. Der Iran machte gegen Neuseeland zweimal einen Rückstand wett. Ramin Rezaeian (32.) und Mohammad Mohebbi (64.) egalisierten jeweils die Führung durch Elijah Just (7., 54.), der in der Saison 2024/25 für Zweitligist St. Pölten gestürmt war. Belgien erkämpfte sich mit viel Mühe einen Punkt gegen Ägypten. Emam Ashour (20.) brachte die Nordafrikaner im ausgeglichenen Favoritenduell der Gruppe G in Führung, für die Belgier erzwang Romelu Lukaku 22 Sekunden nach seiner Einwechslung ein Eigentor von Mohamed Hany (66.).

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