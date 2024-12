Davis Cup Finals: Auch Bozen im Gespräch

Von: luk

Bozen – Die prestigeträchtigen Finalspiele der Davis Cup Final 8 werden von 2025 bis 2027 in Italien ausgetragen, wie der Tennisweltverband ITF bekannt gab. Die erste Austragungsstätte steht bereits fest: Bologna wird die Spiele vom 18. bis 23. November 2025 ausrichten.

Angelo Binaghi, Präsident des italienischen Tennisverbands FITP, äußerte zudem den Wunsch, die Finalspiele in den Folgejahren nach Bozen zu bringen – eine besondere Hommage an Südtirol, die Heimat des Weltranglistenersten Jannik Sinner, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

„Italien hat eine lange Tradition im Tennis und hat bereits mehrfach bewiesen, sportliche Großveranstaltungen auf höchstem Niveau zu organisieren“, betonte ITF-Präsident David Haggerty. Die italienische Mannschaft, die sich als Gastgeberland automatisch für die Finalrunde qualifiziert, hofft auf eine Fortsetzung ihrer Erfolgsgeschichte. Nachdem sie in den Jahren 2023 und 2024 in Málaga triumphierte, strebt sie an, die Trophäe erneut in die Höhe zu stemmen.

Binaghi zeigte sich begeistert: „Die Wahl Italiens ist eine große Ehre. Wir freuen uns, die besten Teams der Welt willkommen zu heißen und hoffen, die Coppa Davis auf ein neues Niveau zu heben.“