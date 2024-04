Den Rittner Buam SkyAlps fehlen noch zwei Siege zum AlpsHL-Titel

Klobenstein – Theoretisch können die Rittner Buam SkyAlps noch in dieser Woche Meister in der Alps Hockey League werden. Dafür müssen sie in der Finalserie gegen SG Cortina Hafro aber zwei Spiele gewinnen. Auch Alan Lobis zügelt die Euphorie: Es steht noch viel Arbeit gegen einen sehr starken Gegner bevor.

Am vergangenen Samstag sicherten sich die Rittner Buam SkyAlps im zweiten Spiel der Finalserie in Cortina d’Ampezzo die 2:0-Serienführung. Der Sieg war aber hart umkämpft, das zeigt auch ein Blick auf Ergebnis und Spielverlauf: Ritten setzte sich dank des Overtime-Treffers von Alan Lobis in der 93. Minute mit 5:4 durch, nachdem Coatta das 4:4 erst 22 Sekunden vor Schluss erzielt hatte. „Das erste Spiel war noch ein Abtasten, beim zweiten Spiel ist Cortina mit Vollgas gekommen und die Partie war hart und ausgeglichen. In der Overtime hätten beide Teams gewinnen können, zum Glück haben wir es dann gemacht“, analysiert der Siegtorschütze Alan Lobis.

Die Spiele drei bis fünf stehen in dieser Woche an, am Dienstag (20 Uhr) und am Samstag (18 Uhr) in Klobenstein, am Donnerstag (20.30 Uhr) in Cortina d’Ampezzo. Mit Siegen am Dienstag und Donnerstag wäre die Serie zugunsten der Rittner Buam entschieden. Davon will Lobis aber nichts wissen: „Jedes Spiel hat eine eigene Geschichte, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen immer unser Bestes geben, wenn wir das schaffen, dann kann es nur gut weitergehen.“ Fraglich sind für die nächsten Spiele nur Stefan Quinz und Julian Kostner, beide sollten aber rechtzeitig fit werden.

Alps Hockey League 2023/24 – Playoff-Finalspiele

Dienstag, 9. April – 20 Uhr, Ritten Arena (Spiel 3)

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro

Donnerstag, 11. April – 20.30 Uhr, Olympiastadion Cortina d‘Ampezzo (Spiel 4)

SG Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps

Evtl. Samstag, 13. April – 18 Uhr, Ritten Arena (Spiel 5)

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro

Evtl. Dienstag, 16. April – 20.30 Uhr, Olympiastadion Cortina d‘Ampezzo (Spiel 6)

SG Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps

Evtl. Donnerstag, 18. April – 20 Uhr, Ritten Arena (Spiel 7)

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro