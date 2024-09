Der 23. Soltn-Berghalbmarathon nähert sich

Von: mk

Jenesien – Der Countdown für den 23. Soltn-Berghalbmarathon hat begonnen. Hunderte von Läuferinnen und Läufern sind bereit für die vorletzte Etappe der Top7-Laufserie, die am Sonntag, den 22. September auf den Wanderwegen zwischen Jenesien und dem Salten ausgetragen wird. Die Organisatoren freuen sich auf die Teilnehmer des 21,1 Kilometer langen Laufes genauso, wie auf die Athletinnen und Athleten, die am zehn Kilometer langen SoltnRun und am nicht-wettkampfmäßigen Just-for-Fun-Lauf teilnehmen werden. Die Anmeldung für alle drei Läufe ist noch möglich.

Mit seinem beliebten Rundkurs mit Start und Ziel am Reitsportzentrum Jenesien ist der Soltn-Berghalbmarathon zu einem Klassiker in der Südtiroler Laufszene geworden. Und wie bei jedem Klassiker, der etwas auf sich hält, setzen die Organisatoren auf bewährte Formeln. Am 22. September wird die 23. Auflage des beliebten Rennens auf unveränderter Strecke ausgetragen. „Wie in den vergangenen Jahren starten die Athleten beim Reitsportzentrum Jenesien und laufen 21,1 Kilometer, davon 19 Kilometer auf Schotterwegen durch Wald und Wiesen, mit insgesamt 520 Höhenmetern“, sagt Jürgen Wieser, der OK-Chef der „Soltnflitzer“ des ASV Jenesien Raiffeisen. Stellt sich nur die Frage, ob auch die Streckenrekorde weiterhin erhalten bleiben?

Der Rekord bei den Frauen von Antonella Confortola (1:22.19 Stunden) ist seit 21 Jahren ungeschlagen, der Rekord bei den Männern des Kenianers Elisha Sawe stammt aus dem Jahr 2005 (1:10.55 Stunden). Auch der Rekordsieger bei den Männern, Hannes Rungger (2008, 2011, 2018), könnte eingeholt werden. Zu seinen Verfolgern mit zwei Triumphen zählt etwa Andreas Reiterer, Sieger der letzten beiden Auflagen. Bei den Frauen siegte im vergangenen Jahr erstmals Greta Haselrieder. War dies ihr erster Schritt in Richtung der vier Siege von Confortola (2003, 2005, 2006, 2013)? Das wird sich am 22. September zeigen.

Neben den Hauptpreisen können die beiden Tagessieger auch wichtige Punkte für die Top-7-Gesamwertung mit nach Hause nehmen. Momentan führt Monica Decassiani Palfrader (2004 Punkte/7 Rennen) die Rangliste der Frauen an, gefolgt von Karolina Rosa Thaler (1943/7) und Hortenzia Elekne’ Parizek (1820/7). Bei den Herren führt Alex Puppatti (1851 Punkte/7 Rennen) die Rangliste an, gefolgt von Peter Riffesser (1804/7) und Khalid Jbari (1770/5). Aber alles kann sich noch ändern, denn die Formel der Südtiroler Laufserie berücksichtigt die besten sieben Platzierungen aus neun Rennen.

Zehn Kilometer für passionierte Läufer und Amateure

Nicht nur die Vorbereitungen der Athleten, sondern auch jene der Organisatoren laufen auf Hochtouren: „Wir sind auf einem guten Weg, alles läuft nach Plan“, sagt Wieser. Er und sein eingespieltes Team arbeiten seit Monaten an den Läufen am 22. September. Um 10.00 Uhr startet der Soltn-Berhalbmarathon, eine halbe Stunde später beginnt eine weitere spannende Herausforderung: Dann werden die Athleten des sechsten SoltnRuns vom Hochplateau des Salten, oberhalb des Hotels Edelweiß, starten, um 10 Kilometer mit 140 Höhenmetern bis zum Ziel im Reitsportzentrum Jenesien zu laufen. Wie immer erreichen sie den Startpunkt zu Fuß vom Reitzentrum aus. Amateure können auf der gleichen Strecke am „Just-for-Fun“-Lauf teilnehmen. Dieser nicht-wettkampfmäßige Lauf, für den kein sportärztliches Attest erforderlich ist, wird fünf Minuten nach dem SoltnRun gestartet.

Es wird also wieder ein Lauf-Fest, das sich viele Läuferinnen und Läufer nicht entgehen lassen wollen. „Bis jetzt sind schon viele Anmeldungen eingegangen, wir liegen im Rahmen der Vorjahre. Erfahrungsgemäß werden aber in den nächsten Tagen noch weitere hinzukommen“, so Wieser. Bis zum 18. September können sie sich online unter www.soltnflitzer.it anmelden. Die Anmeldegebühr für den Soltn-Berghalbmarathon (21,1 km, 520 m Höhenunterschied) und den SoltnRun (10 km, 140 m Höhenunterschied) beträgt 32 Euro, für den Just-for-Fun-Lauf (nicht wettkampforientiert) sind 25 Euro zu begleichen. Verpflegung auf der Strecke, Duschservice und ein reichhaltiges Rennpaket mit lokalen Produkten sind im Preis inbegriffen, ebenso wie der Transport der Rucksäcke vom Start des SoltnRun und Just-for-Fun-Laufs zum Ziel beim Reitsportzentrum. Am Sonntag, 22. September, kann man sich zwischen 8.00 und 9.00 Uhr gegen einen Aufpreis direkt vor Ort anmelden. Ebenfalls auf der Reitanlage beginnt um 10.00 Uhr ein Fest für alle, wo ab 14.30 Uhr die Siegerehrung und die Ziehung der Tombolapreise den Abschluss der Veranstaltung bilden.

Ehrentafel Soltn-Berghalbmarathon

2023: Andreas Reiterer (Telmekom Team) 1:15.59 / Greta Haselrieder (Südtiroler Laufverein) 1:33.15

2022: Andreas Reiterer (Telmekom/Asics) 1:17.09 / Edeltraud Thaler (Telmekom Team Südtirol) 1:37.32

2021: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 1:17.32 / Andrea Schweigkofler (SC Meran) 1:37.46

2020: Wegen der Covid-Pandemie vorzeitig abgesagt

2019: Michael Hofer (ASV Deutschnofen) 1:17.58 / Natalie Andersag (ASC Berg) 1:32.49

2018: Hannes Rungger (Sportler Team) 1:19.08 / Kathrin Hanspeter (ASC Lauffreunde Sarntal) 1:32.03

2017: Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 1:18.13 / Petra Pircher (ASV Rennerclub Vinschgau) 1:31.36

2016: Said Boudalia (GS La Piave 2000) 1:16.31 / Petra Pircher (ASV Rennerclub Vinschgau) 1:32.53

2015: Said Boudalia (Atl. Biotekna Marcon) 1:14.57 / Agnes Tschurtschenthaler (ASV Sterzing) 1:22.31

2014: Gerd Frick (Telmekom Team Südtirol) 1:16.08 / Kathrin Hanspeter (ASC Lauffreunde Sarntal) 1:27.35

2013: Gabriele Abate (GS Orechiella Garfagna) 1:15.30 / Antonella Confortola (GS Forestale) 1:27.35

2012: Gabriele Abate (GS Orechiella Garfagna) 1:13.59 / Renate Rungger (GS Forestale) 1:29.49

2011: Hannes Rungger (Sportler Team) 1:15.04 / Edeltraud Thaler (Telmekom Team Südtirol) 1:34.09

2010: Gerd Frick (Telmekom Team Südtirol) 1:16.27 / Francesca Iachemet (Atl. Trento) 1:32.34

2009: Emanuele Manzi (Forestale Roma) 1:14.36 / Francesca Iachemet (Atl. Trento) 1:32.10

2008: Hannes Rungger (Atl. Brugnera Friuli) 1:14.42 / Renate Rungger (C. Forestale Roma) 1:24.00

2007: Jonathan Wyatt (NZL) 1:12.52 / Pierangela Baronchelli (Jaky Tech Alpuana) 1:27.51

2006: Jonathan Wyatt (NZL) 1:12.30 / Antonella Confortola (C. Forestale Roma) 1:27.10

2005: Elisha Sawe (LCC Wien) 1:10.55/ Antonella Confortola (C. Forestale Roma) 1:27.41

2004: Antonio Molinari (Atl. Trento) 1:13.56 / Irene Senfter (Full Sport Naturafit) 1:34.33

2003: Marco Gaiardo (Atl. Trento) 1:11.44 / Antonella Confortola (C. Forestale Roma) 1:22.19

2002: Antonio Molinari (Atl. Trento) 1:12.04 / Sylvia Alber (SC Laas) 1:37.22

2001: Lucio Fregona (C. Forestale Roma) 1:13.36 / Waltraud Untersteiner (Südtiroler Laufverein) 1:45.11

2000*: Georg Brunner (SV Niederdorf) 53.02 / Renate Rungger (Südtirol Team Raiffeisen) 1:02.12

1999*: Giordano Zanotti (US Quercia) 52.32 / Elisabeth Singer (Union Raika Linz) 1:05.19

1998*: Rudolf Reitberger (PSV Linz) 51.14 / Maria Grazia Roberti (C. Forestale Roma) 59.10

1997*: Gerd Frick (LGS Raiffeisen) 53.28 / Margareth Weissensteiner (LGS Raiffeisen) 1:06.35

1996*: Ulrich Gross (SV Mölten Raiffeisen) 53.36 / Daniela Rosini (AS Merano) 1:13.45

* von 1996 bis 2000 Internationaler Berglauf auf einer Strecke von 13,7 Kilometern

Nächste Rennen der Top7-Laufserie:

Sonntag, 22. September 2024: Soltn-Berghalbmarathon

Samstag, 19. Oktober 2024: AgeFactor-Run Branzoll