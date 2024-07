Der 47. Giro delle Dolomiti steht in den Startlöchern

Von: mk

Bozen – Das lange Warten hat bald ein Ende: Am Montag, 22. Juli startet eines der Südtiroler Rad-Highlights des Sommers. Es handelt sich um den Giro delle Dolomiti, der bereits zum 47. Mal ausgetragen wird. Bei der legendären Radrundfahrt durch die Dolomiten werden über fünf Etappen nicht nur eine Gesamtsiegerin und ein Gesamtsieger ermittelt – alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen in erster Linie in den Genuss der panoramareichen Alpenlandschaft Südtirols im Dolomiten UNESCO Welterbe.

Bevor am Montagmorgen erstmals in die Pedale gestiegen wird, steht am Sonntag die Eröffnung um 17.00 Uhr in der Messe Bozen, dem logistischen Zentrum des Giro delle Dolomiti, auf dem Programm. Dort werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer empfangen und mittels eines Briefings über die Regeln und Details der diesjährigen Ausgabe informiert. Tags darauf geht es mit dem kürzesten der fünf Teilstücke los. Von Bozen treten die Radsportlerinnen und -sportler im Sattel ihrer Drahtesel auf den Ritten. Wie üblich wird bei jeder Etappe ein Teilstück zeitgestoppt. Auf diesen zwischen 5,1 bis 7,9 Kilometer langen Abschnitten mit einigen hundert Höhenmetern geben jene Teilnehmenden Vollgas, die es auf Ruhm und Ehre abgesehen haben. Die Summe der Zeiten aller fünf Chrono-Strecken entscheidet über den Gesamtsieg.

Doch zurück zu den Etappen beim diesjährigen Giro delle Dolomiti. Am Dienstag, 23. Juli geht es mit der Sellaronda weiter. Die Umrundung des weltbekannten Sellsatock erfolgt im Uhrzeigersinn, der Start befindet sich dieses Mal in Waidbruck. Am Mittwoch „übersiedelt“ der Giro-Tross in den Osten Südtirols, genauer gesagt nach Toblach. Von dort geht es südlich über die Landesgrenzen Südtirols in Richtung Misurina See und Cortina d’Ampezzo, das Ziel befindet sich wieder in Toblach. Der Donnerstag steht ganz im Zeichen der Königsetappe, wenn das Würzjoch angefahren wird. Start und Ziel sind wieder bei der Messe Bozen. Abgeschlossen wird der 47. Giro delle Dolomiti mit einer Etappe ins Eggental. Von Bozen wird nach Steinegg, zum Karersee und über Tiers wieder zurück nach Bozen geradelt, wo der große Abschluss mit Siegerehrung und einer gemeinsamen Feier auf dem Programm steht.

Abgeschlossene Vorbereitungen und viele Anmeldungen

„Wir sind bereit!“, verkündet Bettina Ravanelli, die Präsidentin des organisierenden ASD Giro delle Dolomiti, drei Tage vor dem Startschuss mit Freuden. „Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Mittlerweile haben sich bereits über 350 Teilnehmer eingeschrieben, sie kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. So haben sich zum Beispiel heuer viele Athleten aus Dubai und den USA eingeschrieben. Wir stellen mit Genugtuung fest, dass der Giro delle Dolomiti immer internationaler wird“, freut sich Ravanelli.

Einschreibungen sind nach wie vor möglich, entweder online auf der Webseite des Giro delle Dolomiti (www.girodolomiti.com), oder direkt im Rennbüro in der Messe Bozen. Dieses ist bei jeder Etappe von einer Stunde vor dem Start bis eine Stunde nach der Ankunft geöffnet. Interessierte können sich sowohl für die gesamte Radrundfahrt als auch für einzelne Etappen anmelden. Am Montag beginnen übrigens auch die Touren mit den Begleitpersonen und den Teilnehmern am Giro-Guest-Programm.

„Besonders freut uns die Teilnahme von Julia Jedelhauser, der Gesamtsiegerin der letzten beiden Ausgaben“, berichtet Ravanelli über die sympathische und hochambitionierte Deutsche. „Bei ihr, aber auch bei vielen anderen kommt der Giro delle Dolomiti immer gut an. Trotzdem haben wir heuer auch viele neue Gesichter am Start. Für sie ist es besonders wichtig, am Briefing am Sonntag zu erscheinen, damit sie alle Infos bekommen“, schließt die Präsidentin ab.

47. Giro delle Dolomiti (22. bis 26. Juli 2024) – die Etappen:

Etappe 1 – Ritten (Montag, 22. Juli)

Distanz: 75 km

Höhenunterschied: 1748 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 7,3 km/631 hm

Etappe 2 – Sellaronda (Dienstag, 23. Juli)

Distanz: 107 km

Höhenunterschied: 3100 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 7,9 km/550 hm

Etappe 3 – Drei Zinnen (Mittwoch, 24. Juli)

Distanz: 80 km

Höhenunterschied: 1716 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 5,5 km/431 hm

Etappe 4 – Würzjoch (Donnerstag, 25. Juli)

Distanz: 137 km

Höhenunterschied: 2000 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 7,8 km/553 hm

Etappe 5 – Steinegg (Freitag, 26. Juli)

Distanz: 85 km

Höhenunterschied: 1924 m

Zeitgestoppter Abschnitt: 5,1 km/500 hm

Gesamtdistanz: 484 km/10.488 hm

Gesamtdistanz der zeitgestoppten Abschnitte: 33,6 km/2665 hm