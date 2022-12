Der Auftakt ist gemacht: Juniorcup Boulder in Arco

Arco – Von 2. bis 4. Dezember hat in Arco mit der Disziplin Bouldern der Auftakt des Juniorcups 2022/23 stattgefunden. Die wertvolle Jugendarbeit in den Klettervereinen trägt Früchte: Es nahmen über 330 Jugendliche aus Südtirol und dem Trentino teil.

In Arco konnten sich die Klettererinnen und Kletterer an einem interessanten und anspruchsvollen Routenbau messen. Es war der erste Bewerb nach der Sommerpause und der ist besonders spannend. Es zeigt sich nämlich, wie gut das Training angelaufen ist und wie gut sich die jungen Athletinnen und Athleten in der neuen Kategorie zurechtfinden. Zwischen Freitag und Sonntag wurde in zwölf Kategorien geklettert und der Teambewerb fand statt.

Der nächste Bewerb im Juniorcup findet am 11. und 12. Februar in Cavareno statt.

Sieger des Teambewerbes U10:

1. Platz Ibrsche 1 (AVS-Sarntal)

2. Platz Sterne (AVS-St. Pauls)

3. Platz AVS-Passeier A (AVS-Passeier)

Ergebnisse:

U14 M

1. Pier Giulio Paglierani, AVS-Meran

2. Simon Hofer, AVS-Meran

3. Demetrio Zanatta, AVS-Meran

U16 M

1. David Grasl, AVS-Passeier

2. Tommaso Cesari, Trento Boulder

3. Ilia Pigneter, AVS-Brixen

U18 M

1. Libero Feller, Arco Climbing

2. Lukas Pixner, AVS-Passeier

3. Gioele Piffer, Arco Climbing

U20 M

1. Davide Zane, Trento Boulder

2. Hannes Grasl, AVS-Passeier

3. Thomas Gilardi, AVS-Bozen

U14 F

1. Chiara Franceschi, Arco Climbing

2. Vanessa Atz, AVS-St. Pauls

3. Paula Gufler, AVS-Passeier

U16 F

1. Bettina Dorfmann, AVS-Brixen

2. Nadia Insam, AVS-Gherdeina

3. Veronika Cagol, AVS-St. Pauls

U18 F

1. Francesca Matuella, Arco Climbing

2. Agnese Fiorio, Arco Climbing

3. Matilda Liu’ Moar, AVS-Brixen

U20 F

1. Evi Niederwolfsgruber, AVS-Bruneck

2. Alina Benazzi, AVS-Meran

3. Lena Trojer, AVS-Meran

U12 M

1. Simon Fill, AVS-Brixen

2. Moritz Mattivi, AVS-Meran

3. Jakob Hofer, AVS-Passeier

U12 F

1. Marieke Stadler, AVS-Brixen

2. Vera Nagler, AVS-Brixen

3. Mara Grasl, AVS-Passeier