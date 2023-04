Der erste Sieg im ersten Rennen für Target Competition

Imola – Anlässlich des ersten Rennens zur TCR Italy Meisterschaft in Imola konnten die Südtiroler von Target Competition dort anknüpfen, wo sie im letzten Jahr aufgehört hatten: mit einem Sieg. Nach dem Gewinn der letzten beiden Meisterschaften mit verschiedenen Fahrern setzt man im neuen Jahr auf die Jugend.

Dem erst 18 Jahre alte Marco Butti gelang in diesem ersten Rennen einfach alles. Obwohl in einer neuen Rennserie, einem neuen Auto, im neuen Team, holte er sich erst die PolePosition – und dies bei 33 Teilnehmern. Das Rennen führte er dann, ganz im Stil eines alten, erfahrenen Hasen, ohne den kleinsten Fehler vom Anfang bis zum Ende an und konnte einen souveränen Sieg feiern.

Der zweite Fahrer Rodolfo Massaro landete auf Platz zwölf, während der Koreaner Junul Park vollkommen unschuldig in einen Unfall verwickelt wurde und ausschied.

Im zweiten Rennen am Sonntag ging Butti aufgrund der „reverse grid“ Regel von der achten Position aus ins Rennen. Von hier aus startete er eine furiose Aufholjagd. Nach mehreren spektakulären Überholmanövern – teilweise mit heftigem Lackaustausch – landete er auf einem fantastischen zweiten Rang – für einen 18-jährigen Rennfahrer ein unglaublich erfolgreiches Wochenende.

Rodolfo Massaro beendete das Rennen auf einem guten zwölften Platz, während Junul Park ein Wochenende zum Vergessen hatte. Auch im zweiten Rennen musste er sein Auto frühzeitig abstellen, dieses Mal mit einem technischen Defekt.

Die nächsten Rennen zur TCR Italy finden vom 5. bis 7. Mai in Misano statt.