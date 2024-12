Der FC Südtirol in Bari: Kampf um wichtige Punkte

Von: mk

Bozen/Bari – Im letzten Spiel vor Weihnachten, dem drittletzten des Kalenderjahres 2024, trifft der FC Südtirol auswärts auf Bari. Die Begegnung des 18. Spieltags der Serie B wird am Samstag, den 21. Dezember um 15.00 Uhr im „Stadio San Nicola“ ausgetragen.

Trainer Fabrizio Castori hat den Weißroten neue Energie eingehaucht und mit der starken Vorstellung gegen Mantova Zuversicht für die Zukunft geweckt. Der FC Südtirol führte bis zur 90. Minute mit 2:1, musste sich letztendlich aber mit einem Unentschieden zufriedengeben. Torwart Giacomo Poluzzi konnte dabei den Elfmeter von Aramu zunächst entschärfen, war jedoch beim Nachschuss chancenlos. In Bari wollen Daniele Casiraghi und Co erneut angreifen, um wichtige Punkte für die Mission Klassenerhalt einzufahren.

Im Vergleich zum letzten Spiel kann sich Trainer Fabrizio Castori über die Rückkehr von Hamza El Kaouakibi freuen, der wieder zur Verfügung steht.

Der Gegner

Nachdem sich Bari im Vorjahr über die Playouts gegen Ternana den Ligaverbleib gesichert hatte, wurde im Sommer mit dem Engagement von Trainer Moreno Longo ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Klub aus Apulien war zwar mit zwei Niederlagen in die Meisterschaft gestartet, blieb jedoch in den darauffolgenden 14 Spielen ungeschlagen. Die erst dritte Niederlage dieser Saison musste Bari am vergangenen Wochenende beim Tabellenzweiten Pisa hinnehmen. Im Klassement liegen die Weiß-Roten derzeit mit 24 Punkten auf Rang sieben.

Was die taktische Ausrichtung betrifft, setzt Moreno Longo vorwiegend auf ein 3-5-2- bzw. 3-4-1-2-System. Die besten Torschützen im Kader sind der ehemalige Nationalspieler Kevin Lasagna und Außenverteidiger Mehdi Dorval mit jeweils vier Treffern.

„In der Serie B ist ein ausgewogenes Gleichgewicht auf dem Spielfeld von entscheidender Bedeutung. Unser Ziel ist es, in Bari unser Spiel umzusetzen und beide Phasen mit maximaler Konzentration zu meistern. Diese Liga zeichnet sich durch ihre Ausgeglichenheit aus, keine Mannschaft dominiert über die vollen 90 Minuten. Entscheidend wird sein, dass wir fokussiert bleiben und unsere Gelegenheiten konsequent nutzen“, sagt Trainer Castori.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen Bari und dem FC Südtirol wird von Maria Sole Ferrieri Caputi aus der Sektion Livorno geleitet. Zur Seite stehen ihr die Assistenten Filippo Meli (Parma) und Eugenio Scarpa (Collegno) sowie die vierte Offizielle Maria Marotta (Sapri). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Gianpiero Miele (VAR; Nola) und Valerio Marini (AVAR; Rom-1).