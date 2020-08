Der FC Südtirol leiht Hamza El Kaouakibi aus

Bozen – Der FC Südtirol hat Hamza El Kaouakibi unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Verteidiger, zuletzt für Pianese im Kreis A der Serie C im Einsatz, wird für eine Saison – bis zum 30. Juni 2021 – vom Erstligisten Bologna ausgeliehen.

Hamza El Kaouakibi wurde am 22. Mai 1998 in Bentivoglio, einem Vorort von Bologna, geboren. Marokkanische Wurzeln und somit im Besitz der doppelten Staatsbürgerschaft, kann der 22-Jährige sowohl als Außen-, als auch als Innenverteidiger eingesetzt werden.

Mit 13 Jahren wechselte Hamza El Kaouakibi in den Jugendsektor von Bologna, war damals aber noch als Stürmer unterwegs. Seine ersten Einsätze für die Junioren der Rot-Blauen machte er im September 2015, als er gerade mal 17 Jahre alt war. Im Sommer 2018 wechselte El Kaouakibi auf Leihbasis zum Serie C-Club Pistoiese, mit welchem er seine erste Saison als Profi bestritt. Mit 31 Einsätzen und drei Treffern zeigte der Italo-Marokkaner, den Sprung in den Erwachsenenfußball souverän gemeistert zu haben. Die letztjährige Hinrunde bestritt El Kaouakibi bei Ligarivalen Piacenza, während er in der zweiten Saisonhälfte für Pianese im Kreis A der Serie C im Einsatz war.

Auf internationaler Ebene kann El Kaouakibi vier Einsätze für die Jugendnationalmannschaften von Marokko vorweisen. Nach der ersten Einberufung in die U20 im März 2017, gewann der Außenverteidiger mit den „Löwen vom Atlas“ wenig später die „Jeux de la Francophonie“ in Abidijan (Elfenbeinküste). Im Herbst des selben Jahres, im Freundschaftsspiel zwischen Marokko und Italien, bestritt El Kaouakibi, als Stammspieler, sein erstes Match für die U21.

„Ich habe bereits einige wichtige Erfahrungen hinter mir: von der Zeit in Bologna über die marokkanische Jugendnationalmannschaft, bis hin zu den zwei Spielzeiten in der Serie C. Doch ich bin einer, der sich nie zufrieden gibt und auf jedes kleine Detail achtet“, stellte sich El Kaouakibi vor. „Als ich vom Angebot des FC Südtirol hörte, musste ich nicht zwei Mal darüber nachdenken. Mein Wille ist es, dem Trainer stets zur Verfügung zu stehen und zum Erfolg des Teams beizutragen.“

Der FC Südtirol freut sich Hamza El Kaouakibi im Team zu haben und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Bozen.