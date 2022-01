Der FC Südtirol nimmt H’Maidat unter Vertrag

Bozen – Ismail H’Maidat ist ein neuer Spieler des FC Südtirol. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis (30. Juni 2022) mit Kaufoption vom Serie B-Club Como. In der Hinrunde bestritt H’Maidat neun Matches in der zweiten Liga.

H’Maidat wurde am 16. Juni 1995 in Enschede, im Osten der Niederlande, als Sohn einer marokkanischen Familie geboren. Sein fußballerisches Abenteuer begann im Jugendsektor seines Heimatvereins Twente, ehe er in den Folgejahren in den Nachbarstaat Belgien wechselte.

Nach einer Zeit bei Crystal Palace in Großbritannien einigte sich H’Maidat auf einen Deal mit Anderlecht. Mit den Junioren des belgischen Rekordmeisters nahm er am renommierten Viareggio-Turnier teil, bei welchem Anderlecht das Finalspiel gegen den AC Mailand verlor.

Im Sommer 2014 erhielt er einen Vertrag bei Brescia. In eineinhalb Jahren mit den „Rondinelle“ brachte es H’Maidat auf insgesamt 43 Einsätze und einen Treffer (41 Serie B-Matches). 2016 unterzeichnete er einen Vertrag mit der Roma, welche ihn zuerst nach Ascoli und anschließend nach Vicenza verlieh.

Auf jene Erfahrungen folgten zwei weitere Leihgaben, beide Male im Ausland. Die Rückrunde 2016/17 bestritt er mit Olhanense in der zweiten portugiesischen Liga, die Hinrunde 2018/19 mit Westerlo in der zweiten Division Belgiens.

Im Juli 2019 unterzeichnete H’Maidat einen Einjahresvertrag (mit Option auf drei weitere Spielzeiten) mit Como in der Serie C. In seinem zweiten Jahr in der Lombardei trug er mit 29 Einsätzen maßgeblich am Aufstieg in die Serie B teil. Im Laufe dieser Saison kam er acht Mal in der zweiten Liga zum Einsatz.

H’Maidat kann außerdem drei Einsätze mit Marokkos U23-Nationalmannschaft vorweisen. Im Oktober 2016 feierte er hingegen – im 4:0-Erfolg gegen Kanada – sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

Der FC Südtirol heißt Ismail H’Maidat herzlich willkommen.