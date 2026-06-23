Der FC Südtirol stellt Fabrizio Castori frei

Von: luk

Bozen – Die Zusammenarbeit mit dem 71-jährigen Übungsleiter sowie seinem Mitarbeiterstab, die in den vergangenen beiden Spielzeiten die Weißroten zum Klassenerhalt geführt hatten, wird vorzeitig beendet

Der FC Südtirol teilt mit, Fabrizio Castori von seiner Funktion als Trainer der Profimannschaft freigestellt zu haben. Die Zusammenarbeit mit dem 71-jährigen Übungsleiter sowie seinem Mitarbeiterstab – bestehend aus Riccardo Bocchini, Tommaso Marolda, Carlo Pescosolido und Marco Castori – wird damit vorzeitig beendet.

Fabrizio Castori hatte den FC Südtirol am 8. Dezember 2024 übernommen, als die Weißroten nach 16 Spieltagen den vorletzten Tabellenplatz belegten. Dem erfahrenen Übungsleiter, der im Vorjahr mit dem FCS zum Trainer mit den meisten Spielen in der Geschichte der Serie B avancierte und diesen Rekord seither weiter ausgebaut hat, gelang es in kurzer Zeit, eine markante sportliche Trendwende einzuleiten und die Mannschaft am Ende der Saison souverän zum direkten Klassenerhalt zu führen. Mit 29 Punkten in der Rückrunde verzeichnete der FCS in der zweiten Saisonhälfte die viertbeste Leistungsbilanz der gesamten Liga.

Auch in der abgelaufenen Spielzeit erreichte der FC Südtirol unter der Leitung von Fabrizio Castori das angestrebte Saisonziel. Mit zwei torlosen Unentschieden im Playout gegen Bari sicherten sich die Weißroten aufgrund der besseren Tabellenplatzierung erneut den Klassenerhalt und damit die fünfte aufeinanderfolgende Teilnahme an der Serie B.

Der FC Südtirol bedankt sich bei Fabrizio Castori und seinem Trainerteam für die wertvolle Arbeit, die in den vergangenen eineinhalb Jahren geleistet wurde, und wünscht ihnen viel Erfolg für die Zukunft.