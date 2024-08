Der FC Südtirol trifft auf Carrarese

Von: mk

Bozen/Pisa – Nach zwei packenden Heimauftritten im Drusus-Stadion steht dem FC Südtirol nun das erste Auswärtsspiel der Saison 2024/25 bevor. Am Dienstagabend, den 27. August – im Rahmen der ersten „Englischen Woche“ dieser Meisterschaft – sind die Weißroten beim Aufsteigerteam Carrarese in Pisa zu Gast. Der Anstoß in der Arena Garibaldi-Romeo Anconetani erfolgt um 20.30 Uhr. Die Begegnung wird live auf DAZN übertragen.

Die Ausgangslage

Erneut gelang dem FC Südtirol ein dramatischer Sieg in der Schlussphase des Spiels und wieder war es Matteo Rover, der sich als Matchwinner hervortat. Am vergangenen Samstag feierten die Weißroten im heimischen Drusus-Stadion einen mitreißenden 3:2-Erfolg gegen Salernitana und sicherten sich damit den zweiten Sieg in Folge. Die ersten beiden Treffer für den FC Südtirol erzielten Daniele Casiraghi (1:0) und Salvatore Molina (2:1), die jeweils für eine zwischenzeitliche Führung sorgten. In der späten Nachspielzeit, als alles auf ein Unentschieden hindeutete, verwandelte Matteo Rover den von Fabian Tait verlängerten Einwurf von Federico Davi zum entscheidenden 3:2.

Für das Spiel gegen Carrarese gibt es im Vergleich zur Partie gegen Salernitana keine personellen Veränderungen. Trainer Federico Valente muss weiterhin auf Karim Zedadka und Hamza El Kaouakibi verzichten.

Der Gegner

Das Team von Trainer Antonio Calabro hat die neue Saison mit zwei knappen Niederlagen begonnen. Am ersten Spieltag mussten sich die Toskaner in Cesena mit 2:1 geschlagen geben. Am vergangenen Samstag unterlag Carrarese in der Schlussphase mit 1:0 gegen Cremonese. In der 88. Spielminute verwandelte Franco Vazquez einen Strafstoß, der das Spiel zugunsten der „Grigiorossi“ entschied.

Das Schiedsrichterteam

Die Begegnung zwischen Carrarese und dem FC Südtirol wird von Herrn Marco Monaldi aus der Sektion Macerata geleitet. Unterstützt wird der Unparteiische von den Assistenten Alessio Tolfo (Pordenone) und Eugenio Scarpa (Collegno) sowie vom 4. Offiziellen Erminio Cerbasi (Arezzo). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Michael Fabbri (VAR; Ravenna) und Giacomo Camplone (AVAR; Pescara).