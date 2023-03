Der FCS empfängt den Traditionsclub Spal

Bozen – An diesem Wochenende steht das letzte Match vor der dritten Länderspielpause der laufenden Saison an. Die Weißroten treffen am Samstag, den 18. März im Bozner Drusus-Stadion auf Spal Ferrara. Der Anstoß der Partie des 30. Spieltags wurde für 14.00 Uhr angesetzt.

Für die Weißroten gab es in den letzten zehn Meisterschaftsspielen sechs Siege und vier Unentschieden. Im neuen Kalenderjahr konnte lediglich Tabellenführer Frosinone mehr Punkte als der FC Südtirol einfahren (23 zu 22). Fabian Tait und Co sind jedoch die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde noch keine Niederlage hinnehmen musste. In der Tabelle liegen die Südtiroler auf Rang vier, mit zwei Zählern Rückstand auf den aktuellen Drittplatzierten Bari. Was das Personal betrifft, muss Coach Bisoli am Samstag auf Luca Fiordilino (Gelbsperre), Alessandro Celli (Oberschenkelverletzung), Gabriel Lunetta und Simone Mazzocchi (beide Grippesymptome) verzichten. Mit dabei sind hingegen wieder Luca Belardinelli – er war am Samstag gegen Parma gesperrt – und Simone Davi, der nach einer rund dreimonatigen Verletzungspause ins Aufgebot zurückkehrt.

Der Gegner

Mit 28 Punkten liegt Spal aktuell auf Rang 19 des Klassements. Der Traditionsverein aus Ferrara, der in der Saison 2019/20 noch in der Serie A spielte, hat in dieser Saison bereits zwei Trainerwechsel vorgenommen. Auf Roberto Venturato folgte Weltmeister und Roma-Legende Daniele De Rossi, der seinerseits von Massimo Oddo ersetzt wurde. Die aktuell besten Torschützen im Kader sind Gabriele Moncini und Andrea La Mantia mit jeweils fünf Treffern.

Nach der Entlassung von De Rossi setzte die Clubführung auf einen weiteren Weltmeister aus dem Jahr 2006. Vor knapp einem Monat, am 14. Februar, gab Spal die Einstellung von Massimo Oddo als neuen Cheftrainer bekannt. Der ehemalige Profi von Lazio, Milan und Bayern München, der im Laufe seiner Spielerkarriere u.a. eine Champions League und eine Clubweltmeisterschaft gewonnen hatte, stand in der vergangenen Saison bei Padua in der Serie C unter Vertrag. Zuvor leitete der 46-Jährige die Geschicke von Pescara, Udinese, Crotone und Perugia.

Die Bilanz

Die beiden Clubs traten erstmals in der Serie C1 2010/11 gegeneinander an. Das Hinspiel im Drusus-Stadion endete damals mit einem 2:0-Erfolg für Spal, während sich die Teams in Ferrara mit einem 2:2 trennten. Das diesjährige Hinspiel im Stadio „Paolo Mazza“ endete 1:1: Meccariello (4.) und Zaro (54.) die Torschützen.

Beim FC Südtirol stehen zwei ehemalige Spal-Profis unter Vertrag. Giacomo Poluzzi war zwischen 2017 und 2019 für die „Estensi“ im Einsatz und konnte mit dem Club sein Debüt in der Serie A feiern. In jungen Jahren bestritt der FCS-Goalie 71 Matches für die Giacomense, aus der später die heutige Spal hervorging. Mittelfeldspieler Shaka Mawuli Eklu absolvierte in der Saison 2016/17 zwölf Matches mit der „Primavera“ von Spal (vier Treffer).

Der Schiedsrichter

Das Match zwischen dem FC Südtirol und Spal wird von Herrn Manuel Volpi geleitet. Der Referee aus der Sektion Arezzo wird von den Assistenten Valerio Vecchi (Lamezia Terme) und Dario Garzelli (Livorno) sowie vom vierten Offiziellen Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa) unterstützt. Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Alessandro Di Paolo (Avezzano; Var) und Salvatore Longo (Paola; Avar).

Die Partie wird live auf Sky Sport, DAZN und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 30. SPIELTAG

Freitag, den 17. März

20.30 Uhr: Palermo-Modena

Samstag, den 18. März

14.00 Uhr: Ascoli-Venedig

14.00 Uhr: Brescia-Genoa

14.00 Uhr: Cittadella-Perugia

14.00 Uhr: Como-Parma

14.00 Uhr: Frosinone-Cosenza

14.00 Uhr: Pisa-Benevento

14.00 Uhr: FC Südtirol-Spal

16.15 Uhr: Reggina-Cagliari

16.15 Uhr: Ternana-Bari