Der FCS gastiert im „Tardini“ bei Parma

Bozen – An diesem Wochenende gastieren die Weißroten im historischen Stadio „Ennio Tardini“, das in den Köpfen der FC Südtirol-Fans großartige Erinnerungen weckt. Kapitän Fabian Tait & Co. wissen, dass es am Samstag eine nahezu perfekte Leistung braucht, um den Erfolg aus dem Jahr 2017 zu wiederholen. Der Anstoß der Partie des 29. Spieltags wurde für 14.00 Uhr angesetzt.

DIE AUSGANGSLAGE

Mit sechs Siegen und drei Unentschieden ist der FC Südtirol die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde noch ungeschlagen ist. In der Tabelle liegen die Weißroten mit 47 Zählern – hinter Frosinone (61), Genoa (50) und Bari (49) – auf Rang 4. Am vergangenen Wochenende feierte das Team von Coach Bisoli einen 2:1-Heimsieg gegen Perugia (Mazzocchi und Curto die Torschützen). In jener Partie zog sich Linksverteidiger Celli eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu, die ihn für drei bis vier Wochen außer Gefecht setzt. Nicht spielberechtigt ist dagegen Luca Belardinelli, der nach seiner fünften Verwarnung für einen Spieltag gesperrt wurde. Daniele Casiraghi hat sich vom Trauma an der linken Wade erholt und kehrt somit ins Aufgebot zurück. Für Simone Davi kommt das Gastspiel in Parma noch etwas zu früh.

DER GEGNER

In der Meisterschaft

Mit 40 Zählern liegt Parma auf Rang sieben des Klassements und wahrt somit die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Serie A. Die „Ducali“ haben zwei der letzten drei Meisterschaftsbegegnungen gewonnen. Das Team aus der Emilia Romagna feierte zuerst einen spektakulären 4:3-Erfolg bei Tabellenführer Frosinone, kassierte anschließenden eine 1:0-Heimpleite gegen Pisa und bezwang am vergangenen Wochenende Reggina mit 1 zu 0. Gegen den FC Südtirol muss Parma auf seinen Starspieler Franco Vázquez sowie auf Enrico Del Prato verzichten: Beide wurden vom Sportgericht für ein Match gesperrt.

Der Trainer

Cheftrainer von Parma ist der aus Formia stammende Fabio Pecchia. Der 49-Jährige wechselte im vergangenen Sommer zu den „Ducali“, nachdem er Cremonese zum historischen Aufstieg in die Serie A geführt hatte. Der ehemalige Co-Trainer von Rafa Benitez, mit dem er bei Napoli, Real Madrid und Newcastle zusammenarbeitete, stand im Laufe seiner Trainerkarriere u.a. bei Foggia, Gubbio, Latina, Hellas Verona und Juventus U23 unter Vertrag.

DIE BILANZ

Die beiden Clubs standen sich erstmals in der Serie C 2016/17 gegenüber. Der FC Südtirol revanchierte damals die Heimniederlage im Drusus-Stadion (0:1) mit einem 1:0-Erfolg im „Tardini“: Ettore Gliozzi traf in den Schlussminuten zum Sieg für die Südtiroler. Das diesjährige Hinspiel im Drusus-Stadion endete ebenfalls mit einem 1:0-Erfolg für die Weißroten (Nicolussi Caviglia der Torschütze).

DER SCHIEDSRICHTER

Das Meisterschaftsspiel zwischen dem Parma und dem FC Südtirol wird von Herrn Luca Zufferli aus der Sektion Udine geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Mauro Vivenzi (Brescia) und Vito Mastrodonato (Molfetta) sowie die vierte Offizielle Maria Marotta (Sapri). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Davide Ghersini (VAR on site; Genua) und Daniele Liberti (AVAR on site; L’Aquila).

SPIELÜBERTRAGUNG

Das Match wird live auf Sky Sport, DAZN und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 29. SPIELTAG

Freitag, den 10. März

20.30 Uhr: Cagliari-Ascoli

Samstag, den 11. März

14.00 Uhr: Benevento-Como

14.00 Uhr: Cittadella-Palermo

14.00 Uhr: Modena-Pisa

14.00 Uhr: Parma-FC Südtirol

14.00 Uhr: Perugia-Reggina

14.00 Uhr: Venedig-Brescia

16.15 Uhr: Bari-Frosinone

Sonntag, 12. März

16.15 Uhr: Cosenza-SPAL

16.15 Uhr: Genoa-Ternana