Der FCS zu Gast bei Tabellenführer Parma

Bozen – Nach den Matches gegen Cremonese und Sampdoria steht für den FC Südtirol an diesem Wochenende ein weiteres Spitzenspiel an. Die Weißroten sind am Sonntag, den 5. November – im Rahmen des 12. Spieltags der Serie B – beim Tabellenführer Parma zu Gast. Anstoß im Stadio „Ennio Tardini“ ist um 16.15 Uhr.

Nach den Erfolgen gegen Cremonese und Sampdoria reist der FC Südtirol mit großem Selbstvertrauen nach Parma. Mit vier Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen haben die Weißroten in der laufenden Meisterschaft 16 Punkte eingefahren und liegen damit auf Rang sieben des Klassements. Da der FCS noch das Nachholspiel vom dritten Spieltag gegen Brescia austragen muss, haben Kapitän Tait & Co. ein Spiel weniger absolviert als die meisten Konkurrenten. Mit Ausnahme von Gabriel Lunetta stehen Coach Bisoli zurzeit alle Spieler zur Verfügung.

Mit 26 Punkten ist Parma derzeit alleiniger Tabellenführer der Serie B. Die „Ducali“ gewannen acht ihrer elf Ligaspiele (zwei Unentschieden und eine Niederlage) und gelten auch deshalb als einer der heißesten Titelanwärter. Das Team von Trainer Fabio Pecchia hat bisher 23 Tore erzielt und damit mindestens fünf mehr als alle anderen Konkurrenten. Parma gewann am vergangenen Wochenende mit 3:1 in Ascoli und setzte sich am Mittwoch im Italienpokal mit 4:2 beim Serie-A-Club Lecce durch. Pecchia lässt seine Mannschaft in einem 4-2-3-1-System spielen, in dem die flinken und technisch versierten Flügelspieler eine entscheidende Rolle spielen.

Der argentinische Innenverteidiger Lautaro Valenti erlitt im April dieses Jahres einen Kreuzbandriss und ist noch nicht wieder einsatzfähig.

Der Trainer

Cheftrainer von Parma ist der aus Formia stammende Fabio Pecchia. Der 50-Jährige wechselte im Sommer 2022 zu den „Ducali“, nachdem er Cremonese zum historischen Aufstieg in die Serie A geführt hatte. Der ehemalige Co-Trainer von Rafa Benitez, mit dem er bei Napoli, Real Madrid und Newcastle zusammenarbeitete, stand im Laufe seiner Trainerkarriere u.a. bei Foggia, Gubbio, Latina, Hellas Verona und Juventus U23 unter Vertrag.

Schlüsselspieler

Adrian Benedyczak. Der 22jährige Pole ist mit sechs Ligatreffern aktuell bester Torschütze von Parma. In jungen Jahren spielte der Flügelspieler für Pogon Szczecin und Chrobry Glogow in Polen, bevor er im Sommer 2021 zu den „Ducali“ wechselte. Für Parma hat er bisher 82 Pflichtspiele absolviert und dabei 23 Treffer erzielt.

Dennis Man. Während Benedyczak vorwiegend die linke Außenbahn besetzt, wirbelt der 25-jährige Rumäne meistens auf dem gegenüberliegenden Flügel. Man wechselte im Winter 2021 vom FCSB Bukarest nach Parma, wo er seitdem ununterbrochen unter Vertrag steht. Im Jahr 2020 wurde er zum besten Spieler Rumäniens gewählt. In der laufenden Saison hat der Nationalspieler bereits fünf Treffer in der Liga und zwei weitere im Italienpokal erzielt.

Adrián Bernabé. Der 22jährige Spanier ist zweifelsfrei einer der interessantesten und vielversprechendsten Spieler in den Reihen von Parma. Bernabé ist in der Akademie „La Maisa“ des FC Barcelona ausgebildet worden, bevor er im Sommer 2018 zu Manchester City nach England wechselte. Obwohl er vorwiegend für die U21 der „Citizens“ zum Einsatz kam, bestritt er unter Pep Guardiola fünf Pflichtspiele für deren Profis. Im Sommer 2021 sicherte sich Parma die Spielerrechte des talentierten Spielmachers. In der laufenden Serie B-Meisterschaft hat Bernabé nicht nur spielerisch überzeugt, sondern auch selbst bereits drei Treffer erzielt.

Parma hat im Laufe seiner glorreichen Clubgeschichte drei Mal den Italienpokal, einen italienischen Supercup, zwei Uefa Cups, einen europäischen Supercup und einen Pokal der Pokalsieger gewonnen. Damit ist der 1913 gegründete Club hinter Milan, Juventus und Inter der vierterfolgreichste italienische Verein in den Uefa-Annalen. Im europäischen Vergleich liegt Parma mit seinen vier Titeln auf Rang 16. Gemeinsam mit Bayer Leverkusen, Real Saragozza, Villareal und West Ham zählen die „Ducali“ zu den Vereinen, die einen kontinentalen Wettbewerb gewinnen konnten, ohne jemals Landesmeister geworden zu sein. Darüber hinaus ist Parma der einzige italienische Club, welcher in drei aufeinanderfolgenden Jahren einen Aufstieg feiern konnte. Die „Emiliani“ schafften zwischen 2015 und 2018 den dreifachen Sprung von der Serie D in die Serie A. Insgesamt hat Parma an 28 Serie A-, 34 Serie B- und 31 Serie C-Meisterschaften teilgenommen. Die besten Platzierungen in der über hundertjährigen Geschichte der Stadt wurden in den glorreichen 90er Jahren erreicht. Unter Coach Carlo Ancelotti beendete man die Saison 1996/97 auf Rang 2. In den Jahren 1993 und 1995 platzierte sich Parma hingegen auf Rang 3 der Serie A. Hochkarätige Spieler wie Thuram, Buffon oder Cannavaro, aber auch erfolgreiche Trainer wie Ancelotti, Sacchi oder Prandelli haben dem Verein aus der knapp 200.000 Einwohner zählenden Stadt viel zu verdanken.

Alte Bekannte

FCS-Mittelfeldspieler Jérémie Broh wurde im Jugendsektor von Parma ausgebildet und feierte in der Saison 2014/15 sein Debüt in der Serie A.

Die FCS-Bilanz gegen Parma

zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage

Bisoli gegen Pecchia

zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage

Wissenswertes

In der Serie B ist Parma vor heimischer Kulisse seit elf Spielen ungeschlagen (acht Siege und drei Unentschieden). Die Mannschaft von Pecchia hat die meisten Tore in den ersten 30 Spielminuten erzielt (sieben von 23). Fünf dieser Tore hat Parma in den ersten 15 Minuten erzielt, was ebenfalls der beste Wert in der Serie B ist. Der FCS hat hingegen die meisten Treffer in den letzten 30 Spielminuten erzielt (elf von 16). Acht Tore fielen in den letzten 15 Minuten, auch das ist der aktuelle Höchstwert der Liga.

Daniele Casiraghi ist der Serie B-Spieler mit den meisten Toren in der zweiten Halbzeit (sechs von sieben). Kein Spieler traf außerdem häufiger nach Standardsituationen (fünf).

Der Unparteiische

Die Begegnung zwischen Parma und dem FC Südtirol wird von Herrn Luca Massimi aus der Sektion Termoli geleitet. Unterstützt wird er von den Assistenten Gamal Mokhtal (Lecco) und Tiziana Trasciatti (Foligno) sowie vom 4. Offiziellen Luca De Angeli (Mailand). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Eugenio Abbattista (Molfetta) und Oreste Muto (Torre Annunziata).

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Rai 1 („Tutto il calcio“), Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.

12. SPIELTAG SERIE B 2023/24

Samstag, 4. November

14.00 Uhr: Bari-Ascoli

14.00 Uhr: Catanzaro-Modena

14.00 Uhr: Cosenza-Feralpisalò

14.00 Uhr: Pisa-Como

14.00 Uhr: Ternana-Venedig

14.00 Uhr: Cittadella-Brescia

16.15 Uhr: Sampdoria-Palermo

Sonntag, 5. November

16.15 Uhr: Cremonese-Spezia

16.15 Uhr: Parma-FC Südtirol

16.15 Uhr: Reggiana-Lecco