Der HCB in Ljubljana auf der Suche nach Kontinuität

Von: mk

Bozen – Nach dem Sieg gegen Tabellenführer Fehervar hat sich der HCB Südtirol Alperia bereits am heutigen Morgen auf den Weg nach Slowenien gemacht. Morgen, am Dienstag, den 28. Januar, um 19:15 Uhr, findet das Spiel gegen Olimpija Ljubljana statt. Das Match in der Hala Tivoli wird live auf DAZN übertragen.

Die Tabelle

Die „Foxes“, die mit 79 Punkten auf dem dritten Platz liegen, kämpfen weiterhin um die Spitzenpositionen. Fehervar bleibt mit drei Punkten Vorsprung (bei zwei Spielen mehr) an der Tabellenspitze, während der KAC als Zweiter nur zwei Punkte entfernt ist. Gleichzeitig müssen die Weiß-Roten auch nach hinten schauen: Salzburg liegt mit zwei Punkten Rückstand und zwei Nachholspielen im Nacken. In Bezug auf die Top Six beträgt der Vorsprung auf den VSV (siebter Platz) acht Punkte. Bis zum Ende der Regular Season stehen noch sieben Spiele aus, von denen drei in dieser Woche vor der internationalen Pause im Februar ausgetragen werden.

Olimpija

Die Slowenen kämpfen mit dem HC Pustertal um die bestmögliche Platzierung für die Pre-Playoffs. Pance und sein Team belegen mit 55 Punkten den neunten Platz, punktgleich mit den Schwarz-Gelben aus Bruneck, die auf dem achten Platz stehen. Es geht um den Heimvorteil in einer der beiden „Best-of-Three“-Serien, die die letzten zwei Playoff-Teilnehmer bestimmen. Olimpija geht mit zwei schweren Niederlagen im Gepäck in das Duell mit den Foxes (3:6 zuhause gegen den KAC und 1:8 in Linz) und will unbedingt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Angeführt wird das Team von Trainer Andrej Tavzelj, der den entlassenen Karhula ersetzt hat. Starspieler ist Robert Sabolic, der erfahrene Ex-VSV-Stürmer, der bisher 11 Tore und 16 Assists erzielt hat.

In den bisherigen drei Saisonduellen hatte der HCB stets die Oberhand. In der Hala Tivoli gab es am 11. Oktober einen 5:2-Sieg, während man in der Sparkasse Arena zweimal erfolgreich war (2:1 nach Penaltyschießen am 20. November und 4:3 am 8. Dezember).

Bozen

Im Spiel gegen Fehervar konnte Coach Glen Hanlon endlich positive Zeichen vom Powerplay erkennen, das dreimal erfolgreich war. Die Erfolgsquote bleibt jedoch mit 19,6 % ausbaufähig, und die Weiß-Roten suchen nach weiterer Bestätigung. Dagegen zeigt das Penalty Killing eine stetige Verbesserung und liegt mit 81,4 Prozent auf dem fünften Platz in der Liga. Seit dem 26. Dezember hat der HCB in Unterzahl keinen Gegentreffer mehr kassiert und verfügt mit nur 96 Gegentoren über die beste Verteidigung der Meisterschaft.

Der Sieg gegen die Ungarn hatte jedoch einen bitteren Beigeschmack. Daniel Frank verletzte sich, als er nach einem Check von Gaunce (der Verteidiger von Fehervar wurde für zwei Spiele gesperrt) mit dem Kopf heftig auf das Eis prallte. Der Kapitän wurde noch am Abend ins Krankenhaus gebracht und am nächsten Morgen nach eingehenden Untersuchungen wieder entlassen. Glücklicherweise wurden keine schweren Verletzungen festgestellt. Frank leidet jedoch unter Symptomen einer Gehirnerschütterung und wird vom medizinischen Team des HCB genau überwacht. Die Rückkehrzeit ist noch unklar. Zusätzlich fehlt weiterhin Dustin Gazley, der noch mehrere Wochen ausfallen wird. Für das Spiel in Ljubljana wurden sowohl Brunner als auch Miglioranzi in den Kader aufgenommen.

Die Live-Übertragung auf DAZN

Das Spiel in der Hala Tivoli, kommentiert von Luca Tommasini und Fabio Larcher, kann bequem auf jedem Gerät verfolgt werden: TV, Tablet, PC oder Handy. Der Zugang ist, wie bereits angekündigt, auch kostenlos möglich! Die Inhalte der ICE Hockey League auf DAZN stehen nicht nur Abonnenten der Streaming-Plattform zur Verfügung, sondern können kostenlos von jedem genutzt werden, der sich auf der Website registriert. Alle weiteren Infos gibt es hier!

Das Heimspiel gegen die Vienna Capitals am Freitag

Freitag, den 31. Januar, um 19.45 Uhr, bestreitet der HCB sein letztes Heimspiel vor der Februar-Pause. In der Sparkasse Arena empfängt man die spusu Vienna Capitals. Tickets sind online erhältlich.