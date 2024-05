Der Landeswintersportverband Südtirol setzt auf Kontinuität

Von: mk

Bozen – Neun Skirennläufer und acht Skirennläuferinnen gehören in der nächsten Saison dem Südtiroler Landeskader an. Fast die Hälfte von ihnen (acht) steht gleichzeitig beim italienischen Wintersportverband FISI unter Beobachtung.

Im vergangenen Jahr haben die Verantwortlichen beim Landeswintersportverband Südtirol einen Umbruch vollzogen und fast ausschließlich neue Trainer bestellt. Nach sehr guten Leistungen in der abgelaufenen Saison hält man nun an Bewährtem fest und setzt in Hinblick auf die Saison 2024/25 auf Kontinuität.

So ist die Leitung des Landeskaders der Burschen weiterhin in den Händen des Trentiners Enrico Vicenzi, der vom erfahrenen Daniel Dorigo assistiert wird. Der Mannschaft gehören die Athleten David Castlunger (Jahrgang 2007/Ski Team Alta Badia), Max Clara (2005/Ski Team Kronplatz), Jonas Feichter (2006/ASC Gsiesertal), Noah Gamper (2007/Ski Club Tscherms), Moritz Haller (2005/ASV Schnals), Lukas Sieder (2005/RG Wipptal), Tommy Lochmann (2004/SC Vigiljoch), Luis Schuster (2007/Ski Team Kronplatz) und Alex Silbernagl (2007/Seiser Alm Ski Team) an. Castlunger, Feichter, Sieder und Silbernagl gehören auch zum Gruppo Osservati FISI, werden vom italienischen Wintersportverband also genauestens beobachtet.

Gabrielli hat neuerliches ein sehr junges Team unter seinen Fittichen

Bei den jungen Frauen bleibt Tizian Gabrielli Cheftrainer und wird neuerlich eng mit seinem Assistenten Florian Runggaldier zusammenarbeiten. Dem Damen-Team gehören Eva Sophia Blasbichler (2006/RG Wipptal), Nora Damian (2007/Seiser Alm Ski Team), Leonie Girtler (2006/RG Wipptal), Hanna Hofer (2007/ASC Sarntal), Nora Pernstich (2006/TZ Überetsch-Unterland), Ivy Schölzhorn (2007/RG Wipptal), Selina Trafoier (2006/SC Ulten) und Nadine Trocker (2007/Seiser Alm Ski Team). Hier stehen Girtler, Schölzhorn, Trafoier und Trocker unter Beobachtung der FISI.

Die Burschen werden im Juni zwei Trainingslager am Gletscher (Hintertux, Les 2 Alpes) absolvieren und die dort vorherrschenden, optimalen Bedingungen ausnutzen. Ab Mitte September geht es für das Team von Enrico Vicenzi für drei Wochen nach Argentinien, wo sie an ihrer Form feilen werden. Die jungen Frauen werden im Juni in Hintertux, sowie am Stilfserjoch auf Skiern trainieren.

Verantwortlicher für die Sparte Ski Alpin innerhalb des Landeswintersportverbandes bleibt Christian Thoma. Außerdem arbeiten auch Christian Polig (VSS), Thomas Valentini (Grand Prix) und Thomas Rungg (Marlene Cup) mit.