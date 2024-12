Der lang ersehnte Sieg seit Oktober

Von: fra

Bari – Der FC Südtirol ist zurück auf der Erfolgsspur. Das Team um Trainer Castori feierte am heutigen Samstag nach einer schwierigen Phase wieder einen Sieg. Die drei Punkte gegen Bari, zusammen mit dem starken 2:2-Unentschieden gegen Mantova, geben Anlass zur Hoffnung, und der Einfluss von Fabrizio Castori scheint nun deutlich spürbar zu sein.

Im ersten Durchgang gab es auf beiden Seiten einige Chancen. Besonders hervorzuheben sind die Gelegenheiten, welche jeweils nach Flanken von Casiraghi zustanden kamen: Zuerst in der 11. Minute ein Kopfball von Merkaj, dann in der 13. Minute ein Schuss von Odogwu. Aber auch die Gastgeber aus Apulien hatten ihre Chancen: In der 33. Minute etwa konnte Dorval Praszelik überlisten, wurde jedoch vom starken Torwart des FC Südtirol Poluzzi gestoppt.

In der zweiten Halbzeit war es erneut Merkaj, der dem ersten Tor der Partie nahe war. Nach einem schnellen Konter rettete jedoch Radunovic. Auch Matteo Rover, der für Merkaj ins Spiel kam, hatte zunächst die Chance auf die Führung, die jedoch abermals vergeben wurde. Schlussendlich war es die 90. Minute, die den FC Südtirol das alles entscheidende Tor brachte: El Kaouakibi verwertete eine Musterflanke von Crespi zur Führung. Nach zehn Minuten Nachspielzeit blieb der Endstand bei 1:0.

Der FC Südtirol war in Bari die bessere Mannschaft und präsentierte sich hinten deutlich sattelfester als in den Spielen zuvor. Mit diesem Sieg verlassen die Weißroten (zumindest vorübergehend) die direkten Abstiegsplätze. Viel wichtiger aber: Im Kampf um den Ligaverbleib haben Casiraghi & Co. enorm viel Selbstvertrauen getankt.