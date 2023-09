Der Raiffeisen Beachcup 2023 bricht alle Rekorde

Bruneck – Die Landesmeisterschaften in Bruneck am 12., 13. und 15. August bildeten den Abschluss des Raiffeisen Beachcup 2023. Das reisende Beachvolleyballturnier in Südtirol hat sich als Bezugspunkt für die Fans dieser Sportart bestätigt, die sowohl bei der Teilnahme an den verschiedenen Etappen als auch bei der steigenden Nachfrage nach Beachvolleyballkursen in den verschiedenen Orten des Landes ein immer größeres Interesse verzeichnet.

Das Hauptziel der beteiligten Vereine (SSV Bruneck Volleyball, SV Lana, US La Ila und ASV Tramin) bleibt unverändert: Jungen Talenten die Möglichkeit zu bieten, sich mit anderen zu messen, Erfahrungen zu sammeln, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und nationale und internationale Ziele zu erreichen.

Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer aus unserer Provinz nehmen an nationalen Meisterschaften teil, und einige von ihnen wurden auch dieses Jahr wieder vom italienischen Team zu internationalen Wettbewerben einberufen, wie den CEV U20 Beachvolleyball-Europameisterschaften in Riga (Lettland) und U22 in Timișoara (Rumänien).

Der Raiffeisen Beachcup 2023 hat fünf Orte in unserer Provinz erreicht, nämlich Tramin, Olang, St. Kassian, Lana und Bruneck, und die Turnierzahlen sind eindeutig: In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Turnierteilnehmer stetig gewachsen: 2021 wurden für die fünf Etappen 300 Teams angemeldet (+15 Prozent), 2022 waren es 366 (+22 Prozent), und in dieser Saison wurden mit 532 Sportlerpaaren und insgesamt 1064 Teilnehmern (+46 Prozent) alle bisherigen Rekorde gebrochen.

Davon entfielen fast 70 Prozent (364) auf die Jugendkategorien.

Dies sind die Grundlagen für die Südtiroler Beachvolleyballwelt, die auch 2024 wieder den Raiffeisen Beachcup erleben wird. Dieses Turnier hat einmal mehr bewiesen, dass Beachvolleyball eine schnell wachsende Sportart ist, die immer mehr Fans ansprechen und einen gesunden und aktiven Lebensstil fördern kann. Mit Blick auf den nächsten Sommer finden Sie alle Neuigkeiten auf den Raiffeisen Beachcup Facebook- und Instagram-Seiten.