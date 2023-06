Der Raiffeisen Beachcup 2023 startet wieder in Tramin!

Tramin – Südtirols Tournee-Beachvolleyballturnier ist wieder voll im Gange. Für die erste Etappe in Tramin haben sich 91 Teams angemeldet, 39 mehr als im Vorjahr! Dank der hervorragenden Organisation des ASV Tramin Volleyball gingen am Samstag 52 Paare in den Kategorien Herren, Damen und U14 Damen auf den Platz. Am Sonntag brachten die Kategorien Männer und Frauen U16 und Frauen U12 weitere 39 Teams voller Energie und Enthusiasmus auf die Plätze in Tramin.

Bei den Frauen siegten Fiori Silvia und Fondriest Silvia mit 2:0 gegen Cologna Emma und Schöpfer Maja (22:20-21:19). Der dritte Podestplatz ging an Burgmann Lea und Mairhofer Julia, die sich mit 21:12 gegen ihre Teamkolleginnen vom SSV Bruneck Volleyball Lestani Jasmin und Cioffi Laura durchsetzten.

Bei den Herren ging der Sieg an Seeber Peter und Gröber Markus, die sich mit 2:1 (21:16-16:21-15:11) gegen Balzarini Maximilian und Steger Diego durchsetzten. Den dritten Platz belegten Natoli Alex und Zöschg Laurin, die Shkurtaj Fabio und Bertazzini Michele mit 25:23 besiegten.

Der Sieg in der Kategorie U16 weiblich ging an Hilber Eva und Fumanelli Mara, nach einem tollen Spiel gegen Valentini Nadine und Rudiferia Sofia. Den dritten Platz belegten Rizzolli Jana und Rizzolli Melanie, die Aversa Noemi und Messner Leni mit 21:14 besiegten.

Bei den männlichen U16 standen Stolzlechner Michael und Belardi Diego ganz oben auf dem Treppchen. Sie gewannen gegen Baumgartner Maximilian und Guerra Matteo, während Kofler Leo und Kerschbaumer Moritz im Finale gegen Nössing Philip und Nössing Daniel mit 21:14 den dritten Platz belegten.

Die Ergebnisse:

Herren:

1° Seeber Peter – Gröber Markus

2° Balzarini Maximilian – Steger Diego

3° Natoli Alex – Zöschg Laurin

4° Shkurtaj Fabio – Bertazzini Michele

Damen:

1° Fiori Silvia – Fondriest Silvia

2° Cologna Emma – Schöpfer Maja

3° Burgmann Lea – Mairhofer Julia

4° Lestani Jasmin – Cioffi Laura

U16W:

1° Hilber Eva – Fumanelli Mara

2° Valentini Nadine – Rudiferia Sofia

3° Rizzolli Jana – Rizzolli Melanie

4° Aversa Noemi – Messner Leni

U16M:

1° Stolzlechner Michael – Belardi Diego

2° Baumgartner Maximilian – Guerra Matteo

3° Kofler Leo – Kerschbaumer Moritz

4° Nössing Philip – Nössing Daniel

U14W:

1° Piccolruaz Anna – Rudiferia Sofia

2° Defant Claire – Caputo Safira

3° Pescollderungg Giulia – Irsara Lena

4° Pichler Helena – Sölva Laura Sophie

U12W

1° Mair Sandra – Steger Olivia

2° Calliari Melanie – Nössing Paula

3° Stipa Andergassen Catherina – Unterhofer Greta

4° Gasser Franziska – Irschara Viktoria

Die 2. Etappe des Raiffeisen Beachcup 2023 findet am 24. und 25. Juni in Olang statt. Am Samstag gehen die Mixed-Paare an den Start, am Sonntag sind die U13 und U15 an der Reihe. Die Anmeldung ist am Mittwoch vor der Etappe bis 18 Uhr unter www.beachcup.it möglich.

Für weitere Informationen folgen Sie facebook/beachcup oder Instagram @raiffeisen_beachcup.