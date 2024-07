Der Raiffeisen Beachcup 2024 landet auf 1600 Metern

Von: Ivd

St. Kassian – St. Kassian im Gadertal war Schauplatz eines Wochenendes mit großem Sport. Dank der Organisation von Uniun Sport La Ila versammelten sich zahlreiche Beachvolleyballfans aus Südtirol zur höchstgelegenen Etappe des Rundkurses (1600 Meter über dem Meeresspiegel). Dank der neuen Spielfelder, die im letzten Jahr gebaut wurden, bot diese Veranstaltung Platz für mehr Kategorien und erreichte eine Rekordzahl von 87 teilnehmenden Teams. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass 56 der teilnehmenden Paare den Jugendkategorien angehörten.

In der Kategorie U16 standen am Samstag die Gastgeberinnen Irsara Lena und Valentini Nadine ganz oben auf dem Treppchen, indem sie Fumanelli Mara und Tasser Alexandra Maria mit 2:0 (15:10/15:07) besiegten, während bei den U12 der Sieg an Hofer Sophie und Mair Sarah ging, die ihre Rivalinnen Unterhofer Lina und Rami Sofia mit 2:0 (15:10/15:12) besiegten.

Am Sonntag gingen die Kategorien U14, Männer und Frauen an den Start. Bei den Herren ging der Sieg an Balzarini Maximilian und Steger Diego, die sich mit einem 2:0-Sieg gegen Platzer Andreas und Coran Luca (15:11/15:11) zum zweiten Mal in Folge als Sieger feiern lassen konnten. Platz drei ging an Berger Thomas und Gruber Felix, die sich im Finale mit 21:16 gegen Hintner Dennis und Stolzlechner Michael durchsetzten.

Bei den Damen standen Burgmann Lea und Mairhofer Julia ganz oben auf dem Treppchen, sie setzten sich mit 2:0 gegen Obletter Lena und Riva Sarah (15:12/15:10) durch. Der letzte Platz auf dem Podium ging an Vanzi Giulia und Gandini Stefka Consuelo, die Fumanelli Mara und Stolzlechner Juliane mit 21:16 besiegten. In der Kategorie U14 ging der Sieg an Köfele Magdalena und Munaretto Giulia, die Egger Alejandra Natalia und Parth Greta (16:14/15:09) 2:0 schlugen.

Die nächste Etappe ist in Lana!

Die nächste Etappe des Raiffeisen Beachcup 2022 wird am 27. und 28. Juli in Lana ausgetragen. Am Samstag gehen die Kategorien Herren, Damen und U16 an den Start, am Sonntag die Kategorien U12, U14 und U18. Die Anmeldung ist bis zum Mittwoch vor dem Turnier um 18.00 Uhr unter www.beachcup.it möglich. Für weitere Informationen oder Neuigkeiten besuchen Sie die offizielle Website oder folgen Sie den Seiten facebook.com/beachcup und Instagram @raiffeisen_beachcup.