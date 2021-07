Der Spielkalender der Serie A1 steht fest

Bozen – Der italienische Handballverband FIGH hat am Mittwoch die Kalender für die Serie A1 2021/22 veröffentlicht. Für den SSV Loacker Bozen Volksbank beginnt die Meisterschaft am Samstag, 11. September auswärts mit dem Regionalderby gegen Pressano.

Das erste Heimspiel bestreitet das Team von Trainer Mario Sporcic in der neuen Saison eine Woche später gegen Triest am Samstag, 18. September mit Beginn um 18.00 Uhr. Das erste Südtiroler Derby steigt wieder sieben Tage später. Dann stehen die Weiß-Roten auswärts den Handball Eppan Löwen gegenüber. Das Duell gegen Meran findet am Samstag, 16. Oktober in der Gasteiner Halle statt, während Brixen am 20. November in der Talferstadt zu Gast ist.

Die Hinrunde endet am 18. Dezember – für Bozen mit dem Heimspiel gegen Meiser Conversano –, die reguläre Meisterschaft am 7. Mai 2022. Der Rückrundenstart ist für den 22. Jänner 2022 festgesetzt.

Am 18., 21. und eventuell 22. Mai finden die Halbfinals statt (Playoff und Playout), am 25., 29. und eventuell 31. Mai die Finals (sowohl um den Meistertitel, als auch gegen den Abstieg). Insgesamt nehmen 13 Teams aus allen Teilen Italiens an der höchsten Handball-Liga des Landes teil, von denen eine Mannschaft am Ende absteigen wird.

Handball, Serie A1 – 1. Spieltag (Samstag, 11. September)

Pressano – SSV Loacker Bozen Volksbank

SSV Brixen – Teamnetwork Albatro

Raimond Sassari – Cassano Magnago

Conversano – Alperia Meran

Secchia Rubiera – Acqua&Sapone Junior Fasano

Carpi – Sparer Eppan

Spielfrei: Triest