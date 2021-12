Der Tabellenführer trifft auf den HC Gherdeina

Bozen – Insgesamt sechs Spiele stehen am Donnerstag in der Alps Hockey League am Programm. Die aufstrebende BEMER VEU Feldkirch peilt dabei den bereits dritten Sieg in Serie an. Dem Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice steht mit dem HC Gherdeina valgardena.it als Gegner ein schweres Heimspiel bevor. Außerdem hofft der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf einen Befreiungsschlag.

Alps Hockey League | 02.12.2021:

Do, 02.12.2021, 19.00 Uhr: HDD SIJ Acroni Jesenice – HC Gherdeina valgardena.it

Referees: GROZNIK, LESNIAK, Holzer, Pötscher.

Der zuletzt etwas schwächelnde Tabellenführer HDD SIJ Acroni Jesenice empfängt am Donnerstag eines der aktuell stärksten Teams der Liga, den HC Gherdeina valgardena.it. Die Südtiroler sind aktuell Tabellensechster und mussten sich vergangene Woche erstmals nach zuvor neun Siegen in Serie geschlagen geben. Jesenice hatte vergangene Woche zwei Spiele in Vorarlberg zu bestreiten. Nach einer klaren 4:7-Niederlage in Lustenau, konnten sie tags darauf beim EC Bregenzerwald erst nach Verlängerung gewinnen. In der Tabelle beträgt der Vorsprung der Slowenen auf den Tabellenzweiten aus Ritten sechs Punkte. Das erste Saisonduell zwischen Jesenice und Gröden entschied der Spitzenreiter mit 3:0 für sich.

· H2H AHL JES – GHE: 12:2

Do, 02.12.2021, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – Vienna Capitals Silver

Referees: OREL, PODLESNIK, Arlic, Schweighofer. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Während das EC-KAC Future Team bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet, konnten die Vienna Capitals Silver zuletzt erstmals nach zuvor vier Niederlagen in Folge wieder gewinnen. In der Tabelle bilden die Bundeshauptstädter aber weiterhin das Schlusslicht. Das Future Team belegt den zehnten Tabellenplatz. Beim ersten Saisonduell konnte Wien einen 3:1-Heimsieg einfahren. Alle drei Tore der Capitals erzielte der 22-jährige Alexander Maxa. Es war der erste AHL-Sieg von VCS über KFT.

· H2H AHL KFT – VCS: 4:1

Do, 02.12.2021, 19.30 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – Red Bull Hockey Juniors

Referees: SCHAUER, WUNTSCHEK, Eisl, Wucherer. | >> PPV-LIVSTREAM <<

Der Tabellendreizehnte EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel trifft am Donnerstag auf den Tabellenfünften Red Bull Hockey Juniors. Die Jungbullen haben 15 Punkte Vorsprung auf die Tiroler, aber auch bereits fünf Spiele mehr absolviert. Die aktuelle Form spricht klar für die Gäste aus Salzburg. In den vergangenen sieben Spielen punkteten sie stets und konnten sogar sechs davon gewinnen. Kitzbühel wiederum unterlag in acht der letzten neun Spielen seinem Gegner. Im ersten Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison behielten die „Adler“ mit 4:3 die Oberhand. Es war einer von nur zwei AHL-Siegen über die Jungbullen, die im H2H klar mit 9:2 führen.

· H2H AHL KEC – RBJ: 2:9

Do, 02.12.2021, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Steel Wings Linz

Referees: DURCHNER, HEINRICHER, Kainberger, Rinker. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Der EK Die Zeller Eisbären konnte im letzten Spiel eine drei Spiele andauernde Niederlagenserie beenden. Die Salzburger setzten sich gegen Cortina mit 3:2 durch. In der Tabelle fehlt ihnen auf die Top-6 nur ein Punkt. Die Steel Wings Linz sind Tabellen-14. und konnten von den vergangenen sieben Spielen nur eines gewinnen. Vor ziemlich genau einem Monat, am 4. November, duellierten sich beide Teams erstmals in dieser Saison. Durch Tore von Dinhopel und Akerman behielten die „Eisbären“ knapp mit 2:1 die Oberhand. Im fünften AHL Duell war es der fünfte Sieg für Zell am See.

· H2H AHL EKZ – SWL: 5:0

Do, 02.12.2021, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – BEMER VEU Feldkirch

Referees: PINIE, SORAPERRA, Cristeli, Piras. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Durch die beiden Derbysiege gegen Lustenau und Bregenzerwald scheint die BEMER VEU Feldkirch in dieser Spielzeit angekommen zu sein. Denn vor diesem Befreiungsschlag kassierten die Vorarlberger acht Niederlagen am Stück. In der Tabelle ist die VEU weiterhin lediglich auf dem 16. Platz zu finden. S.G. Cortina befand sich zuletzt ebenfalls in aufstrebender Form. Die Italiener feierten drei Siege am Stück, ehe sie sich Zell am See knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten. Zuhause gewann Cortina fünf der sechs Aufeinandertreffen mit Feldkirch, das aktuell in einer Auswärtskrise steckt. Von acht Auswärtsspielen in dieser Saison holten sie lediglich einen Sieg nach Overtime und diesen gleich zu Saisonbeginn beim EKZ.

· H2H AHL SGC – VEU: 6:6

Do, 02.12.2021, 20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – SHC Fassa Falcons

Referees: MOSCHEN, STEFENELLI. Bedana, Pace. >> PPV-LIVESTREAM <<

Liganeuling HC Meran/o Pircher will auch das zweite Spiel gegen den SHC Fassa Falcons für sich entscheiden. Am 2. Oktober behielten die „Adler“ knapp mit 3:2 die Oberhand. Mit zehn Siegen aus den ersten 19 Saisonspielen und Tabellenplatz neun startete Meran sehr gut in das Abenteuer Alps Hockey League. Fassa hingegen ist nur 15. Beide Teams trennen bereits zehn Punkte. Die „Falcons“ waren zuletzt in Sterzing mit 4:2 siegreich. Es war erst ihr zweiter Auswärtssieg im neunten Spiel. Der HCM gewann vier seiner neun Heimspiele. Mit dem Russen Nikolai Zherdev hat Meran eine absolute Verstärkung in der Offensive gewonnen. Der ehemalige NHL-Spieler konnte in seinen ersten beiden Spielen bereits sechs Punkte sammeln (2G / 4A).

· H2H AHL HCM – FAS: 1:0