Derby zwischen Celje und Jesenice eröffnet Preseason-Woche

Am Montag stehen sich der HK RST Pellet Celje und HDD SIJ Acroni Jesenice im ligainternen Test gegenüber. Am Dienstag bestreiten mit dem EC Bregenzerwald und Hafro Cortina Hockey zwei weitere Teams der Alps Hockey League Vorbereitungsspiele.

Celje startete mit einem klaren 8:3-Erfolg über AHL-Neuling Sisak in die Vorbereitung, Jure Povše und Danil Tsarkovskyi erzielten jeweils einen Doppelpack. Am Montag kommt es nun zum ersten Derby gegen Jesenice in der noch jungen Saison. Die „Steelers“ mussten sich in ihrem bislang einzigen Preseason-Spiel dem rumänischen Klub Gyergyói HK mit 2:5 geschlagen geben.

Bregenzerwald und Cortina am Dienstag im Einsatz

Am Dienstag bestreiten zwei weitere Teams der Alps Hockey League Vorbereitungsspiele. Der EC Bregenzerwald gastiert beim EHC Winterthur in der Schweiz. Nach Niederlagen gegen Kaufbeuren und Chur warten die Vorarlberger noch auf den ersten Preseason-Sieg.

Hafro Cortina Hockey absolviert am Dienstag das bereits sechste Spiel in der Vorbereitung. Im Zuge der „Trofeo Ladino“ reist der AHL-Vizemeister zu den Fassa Falcons. Das erste Duell vor wenigen Tagen entschied Cortina mit 9:1 für sich.