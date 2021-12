Derbysieg: Wölfe drehen Spiel in der Eiswelle

Bozen – Der HC Pustertal ist heute zum ersten Mal seit 8 Jahren in einem Meisterschaftsspiel wieder in der Bozner Eiswelle zu Gast. Beide Teams haben zuletzt eine Niederlage erlitten und möchten heute als Derbysieger vom Eis gehen und natürlich wieder wertvolle Tabellenpunkte sammeln.

Die Partie geht gleich schwungvoll los, Wölfe-Goalie Sholl wird mehrmals von den Bozner Angreifern geprüft, unter anderem von Findlay (1.) und Maione (3.). Im Gegenzug haben auch die Brunecker einige Möglichkeiten, so unter anderem Harju in der 4. Minute während eines Powerplays, doch sein Schuss ist zu hoch platziert und segelt übers Tor. Kurz nach Ablauf der ersten Strafe pfeifen die Referees erneut, wiederum kann der HCP in Überzahl spielen. Die besten Möglichkeiten findet Jakob Stukel nach zwei Alleingängen (6. und 7. Minute) jeweils nach Puckverlust in der Bozner Abwehr vor. In der Folge bekommt das Publikum in der Bozner Eiswelle ein schnelles, energiegeladenes Spiel zu sehen. In der 17. Minute scheint es für den HC Pustertal brenzlig zu werden, als Mike Caruso zwei Strafminuten aufgebrummt werden. Doch kurz darauf wandert auch Catenacci in die Kühlbox, und so agieren die Wölfe zuerst im 4 vs. 4 und dann rund eine Minute in Überzahl. Die beste Möglichkeit haben die Wölfe erst kurz vor Schluss, doch weder Anthony Bardaro noch Zach Budish können den Puck im Tor von Justin Fazio unterbringen. Der erste Spielabschnitt endet somit torlos.

Im zweiten Spielabschnitt gehen die Foxes erheblich bissiger zu Werk als noch vor der Pause. Die Wölfe aus Bruneck tun sich schwer, sich aus dem Verteidigungsdrittel zu befreien und Angriffe auf das Füchse-Tor vorzubringen. Und so kommt es, dass in der 29. Spielminute nach einem schnell vorgetragenen Konter über Ciampini das 1:0 für die Hausherren fällt; Halmo verzögert geschickt und lässt Sholl keine Chance. Wenig später kommt es für die Puschtra Wölfe noch dicker: Greg Carey muss auf die Strafbank. Zunächst kann Tomas Sholl mit einem Big Save Schlimmeres verhindern, doch nach einem wilden Getümmel vor dem Tor ist es erneut Halmo, der den HCP-Torhüter überwinden kann; somit steht es 2:0 für den HCB. Auch in den Schlussminuten des zweiten Drittels ist der Gastgeber weiter spielbestimmend, und so geht es beim Stand von 2:0 mit einer mittlerweile verdienten Führung der Gastgeber in die Drittelpause.

In der Kabine muss HCP-Coach Helminen seinen Spielern wohl eine ordentliche Standpauke gehalten haben, denn die Wölfe kommen im letzten Abschnitt wie verwandelt aufs Eis zurück. Bereits nach 100 Sekunden überrascht Armin Hofer nach einem Konter den Bozner Goalie Fazio mit einem Schlenzer von der blauen Linie – der 2:1-Anschlusstreffer! In der 48. Minute muss Anthony Bardaro in die Kühlbox; das darauffolgende Unterzahlspiel killen die Wölfe hervorragend, die Brunecker Abwehr lässt keinen strukurierten Angriff durch die Füchse zu. Als wenig später Bozens Catenacci auf die Strafbank geschickt wird, wittern die Wölfe ihre Chance: geschickt lassen sie im Powerplay im Angriffsdrittel die Scheibe kreisen, und in Minute 52 erzielt Shane Hanna von der blauen Linie den 2:2-Ausgleichstreffer, sehr zur Freude der mitgereisten HCP-Anhänger. Doch damit nicht genug: Eine Minute später zieht Bozens Doppeltorschütze Mike Halmo eine Zwei-Minuten-Strafe, und das Überzahlspiel der Wölfe ist wieder hervorragend aufgezogen. Zunächst trifft Harju mit einem seiner berüchtigten Hammer nur den Innenpfosten. Doch kurz darauf kann Max Gerlach ein geniales Zuspiel von Dante Hannoun im Fallen zum 3:2 veredeln. Die Wölfe haben nach einem schwachen Mitteldrittel mit einer starken mentalen Leistung das Spiel gedreht! Dreieinhalb Minuten vor Schluss wird es nochmals spannend, als Emil Kristensen auf der Strafbank Platz nehmen muss und HCB-Coach Ireland seinen Goalie aus dem Tor nimmt. Doch die Bemühungen bleiben vergebens, die Wölfe verteidigen geschickt, und so kann der HC Pustertal seinen zweiten Saisonsieg gegen den Erzrivalen aus der Landeshauptstadt einfahren.

Am Stephanstag geht es mit einem Heimspiel in Bruneck weiter. Laibach gibt sich die Ehre in der Intercable Arena, Spielbeginn am Sonntag ist 18.00 Uhr.