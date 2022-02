Derbyzeit für den SSV Loacker Bozen Volksbank

Bozen – Für den SSV Loacker Bozen Volksbank steht am Samstag ein Südtiroler Derby an. Im Rahmen des 16. Spieltags der Serie A Beretta treffen die Talferstädter um 20.00 Uhr in der Bozner Gasteiner Halle auf Sparer Eppan. Unvergessen ist das Thriller-Spiel der Hinrunde gegen die Überetscher, weshalb sich die Weiß-Roten wieder auf eine umkämpfte Partie einstellen.

Damals endete das Spiel nach einer atemberaubenden Bozner Aufholjagd mit 34:34 – der SSV Bozen war zwischenzeitlich noch mit zehn Toren in Rückstand gelegen. „Eppan ist meiner Meinung nach die Überraschung der Hinrunde gewesen. Sie haben gegen Conversano ausgeglichen, gegen Fasano gewonnen. Jetzt sind sie zwei Punkte hinter uns in der Tabelle. Diese Spiele sind die wichtigsten, die zählen viel mehr“, analysiert Trainer Mario

Sporcic vor dem Aufeinandertreffen der Südtiroler Klubs und schickt voraus: „Wir müssen gewinnen. Mit dieser Einstellung gehen wir ins Spiel.“

Für diese Mission wird ihm aber Jonas Walcher fehlen. Der Bozner Youngster hat sich erneut am Bänderapparat im Knöchel verletzt und wird bis auf weiteres ausfallen. „Cantore war zuletzt muskulär angeschlagen, am Samstag kann ich ihm aber mehr Spielzeit geben als zuletzt gegen Cassano“, sagt Sporcic. Am vergangenen Samstag trennte sich der SSV Loacker Bozen Volksbank im ersten Rückrundenspiel gegen Cassano Magnago mit 25:25. Da machte einer der Neuzugänge mit sieben Toren auf sich aufmerksam: Luiz Felipe Gaeta. „Felipe ist 40 Jahre alt, kann uns aber immer noch enorm viel weiterhelfen. Er hat eine Siegermentalität wie kein Zweiter, die wir auch unbedingt brauchen“, lobt Sporcic seinen ehemaligen Teamkollegen.

Für das Derby am Samstag können Tickets bei Uli Gasser (+39 339 339 9271) via WhatsApp vorbestellt werden. Das Spiel wird außerdem auf www.elevensport.it per kostenlosem Livestream übertragen. Nachholtermine für Pressano und Triest stehen fest

Vom italienischen Handballverband FIGH wurden unterdessen auch die Nachholtermine für die abgesagten Rückrundenspiele gegen Pressano (14. Spieltag) und Triest (15. Spieltag) bekannt gegeben. Das Regionalderby gegen Pressano wird am Mittwoch, 2. März nachgeholt, die Auswärtspartie gegen Triest wurde hingegen für Samstag, 18. März angesetzt.

Serie A Beretta, 16. Spieltag:

Cassano Magnago – Conversano

SSV Brixen – Raimond Sassari (abgesagt)

Alperia Meran – Carpi

SSV Loacker Bozen Volksbank – Sparer Eppan

Junior Fasano – Triest

Teamnetwork Albatro – Secchia Rubiera

Spielfrei: Pressano

Die Tabelle:

1. Junior Fasano 25 Punkte/15 Spiele

2. Raimond Sassari 23/14

3. Pressano 23/14

4. Conversano 22/14

5. SSV Brixen 19/14

6. Alperia Meran 16/15

7. SSV Loacker Bozen Volksbank 13/13

8. Triest 12/13

9. Sparer Eppan 11/14

10. Cassano Magnago 10/15

11. Carpi 6/14

12. Teamnetwork Albatro 2/15

13. Secchia Rubiera 2/14