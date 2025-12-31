Detroit Pistons verderben 41. Geburtstag von LeBron James

Von: APA/Reuters

Basketball-Superstar LeBron James hat zum 41. Geburtstag keine Geschenke der Detroit Pistons erhalten. James und die Los Angeles Lakers kassierten am Dienstag (Ortszeit) in der NBA eine 106:128-Heimniederlage gegen das Team aus Michigan. Der Jubilar kam auf 17 Punkte und ist erst der zwölfte Spieler in der NBA-Geschichte, der mit 41 oder älter in der stärksten Basketballliga der Welt noch am Parkett steht. James bestritt sein 1.577. Match, nur Robert Parish hat mehr (1.611).

Unterdessen feierten die Los Angeles Clippers einen 131:90-Heimsieg gegen die Sacramento Kings. Für die Clippers war es der fünfte Erfolg in Serie.