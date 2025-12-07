Aktuelle Seite: Home > Sport > Detroit siegt in Seattle mit Kasper 4:3
Detroit siegt in Seattle mit Kasper 4:3

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 09:25 Uhr
Kasper blieb ohne Scorerpunkt
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GREGORY SHAMUS
Von: apa

Nach zuletzt fünf Niederlagen in sechs Spielen haben die Detroit Wings mit Marco Kasper wieder gewonnen. Zu Gast bei den Seattle Kraken setzten sich die Wings dank eines Treffers von Patrick Kane 2:29 Minuten vor Schluss mit 4:3 durch. Kasper blieb ohne Scorerpunkt und hatte 12:27 Minuten Eiszeit. Die Minnesota Wild spielten erneut ohne den Vorarlberger Marco Rossi. Sie mussten sich nach einer 1:0-Führung bei den Vancouver Canucks mit 2:4 geschlagen geben.

In New York steuerte Nathan McKinnon zwei Treffer zum 3:2-Sieg der Colorado Avalanche über die Rangers bei. Der 30-jährige Kanadier, der in der Overtime den 20. Saisonsieg seines Teams fixierte, führt die NHL-Torschützenliste mit 24 bzw. die Punkteliste mit 48 an.

