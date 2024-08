Deutsche Handballer nach 20 Jahren wieder im Olympia-Finale

Von: APA/Reuters/dpa

Deutschlands Handball-Männer stehen erstmals seit 2004 im Olympia-Finale. Das DHB-Team, das sich das Ticket für die Sommerspiele im März erst in einem Entscheidungsspiel gegen Österreich gesichert hatte, setzte sich am Freitag in Lille im Halbfinale gegen Spanien mit 25:24 (12:12) durch. Matchwinner war Torhüter Andreas Wolff mit 22 Paraden. Im Finale am Sonntag (13.30 Uhr) treffen die Deutschen auf Weltmeister Dänemark, der sich gegen Slowenien mit 31:30 (15:10) durchsetzte.

Handball-Olympiasieger war Deutschland seit der Wiedervereinigung noch nicht. 2004 holte die deutsche Auswahl in Athen Silber. Das bisher einzige Olympia-Gold im Hallenhandball gelang 1980 in Moskau der DDR. Dänemark steht zum dritten Mal hintereinander im Olympia-Finale und hat die Chance auf den zweiten Titel nach 2016.