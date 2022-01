Deutsche Nationalmannschaft im Modernen Fünfkampf trainiert in Südtirol

Mühlwald – Vom 08.01.22 bis 21.01.22 verweilt die deutsche Nationalmannschaft im Modernen Fünfkampf für ein besonderes Höhentraining im Pustertal. Für das Höhentraining der Athleten wurden tolle Rahmenbedingungen gefunden. Marvin Dogue, Christian Zillekens, Fernand Mitterrand, Pele Uibel, Christoph Lemken und Annika Schleu sind von der Schönheit der Bergwelt Südtirols und der kulinarischen Köstlichkeiten fasziniert. Sie verweilen mit der Bundestrainerin Kim Raisner und dem Betreuerstab im wunderschönen Mühlwaldertal im gleichnamigen Hotel Mühlwald bei Bruni und Alexandra Niederbrunner, wo sie familiär betreut werden.

Die Organisatorin und Koordinatorin dieses Aufenthalts Silvia Fontanive zeigt sich sehr zufrieden. „Die Athletin und Athleten freuen sich in unserer wunderschönen Natur zu trainieren und sind begeistert. Langlaufen, Laufen, Fechten und Schwimmen stehen täglich auf dem Trainigsprogramm.“ so Fontanive. „Neben dem Langlauftraining auf der Loipe im Mühlwaldertal und dem Training in Rein in Taufers gefällt es den Athleten vor allem im Antholzertal, jetzt kurz vor dem Weltcup mit der Skischule Antholz in den Langlaufspuren ihrer deutschen Kollegen zu trainieren, die dort bald beim Biathlonweltcup ihr Bestes geben werden.“ Für das Schwimmtraining wurden im Cron4 in Reischach am Fuße des Kronplatz die besten Bedingungen gefunden, und für das Fechttraining hat sich das Schulzentrum

Sand in Taufers mit tollen Trainingsmöglichkeiten toll eingesetzt, weiß Fontanive. Natürlich darf beim 13-tägigen Aufenthalt auch ein Rahmenprogramm nicht fehlen. So z.B. geht es zum Schneeschuhwandern, Eisklettern und zu einem gemütlichen Hüttenabend in der „Woazgruibaalm“ im Mühlwaldertal mit anschließender Schlittenabfahrt.