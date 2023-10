Die 38. Auflage der Skiweltcup-Rennen auf der Gran Risa Piste

Hochabtei – Am Sonntag, den 17. und Montag, den 18. Dezember steht die Gran Risa Piste in Hochabtei wieder im Rampenlicht. Die weltbesten Skirennfahrer werden sich in zwei Riesenslaloms der Herren messen.

Die Tourismusdestination im Herzen der Dolomiten hat eine lange Tradition in der Organisation von Skiweltcup-Rennen. Seit 38 Jahren ist Hochabtei eine der am sehnlichsten erwarteten Etappen des gesamten Skiweltcups.

Das Organisationskomitee unter der Leitung von Andy Varallo bemüht sich Jahr für Jahr um die Durchführung einwandfreier Rennen und um ständige Verbesserungen. Im Frühjahr und Sommer 2023 wurde ununterbrochen an der Verbesserung des Startbereichs gearbeitet, der vergrößert wurde, um den Veranstaltern und Athleten ein einfacheres und effizienteres Arbeitssystem zu garantieren.

Das Publikum hat wieder die Wahl zwischen den Tribünen und den Hospitality-Bereichen; Leitner VIP Lounge, Red Bull Energy Lounge und Gran Risa Chalet, letzteres um eine Etage erweitert. Der Kartenvorverkauf wird am Mittwoch, 11. Oktober, eröffnet.