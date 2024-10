Die erste Dreifach-Schicht für die Rittner Buam SkyAlps

Von: mk

Klobenstein – Allerheiligen-Woche heißt Eishockey-Woche! Das sieht man auch am Terminkalender der Rittner Buam SkyAlps: In dieser Woche stehen erstmals in dieser Alps-Hockey-League-Saison gleich drei Spiele auf dem Programm. Am Dienstag spielen Manuel Öhler und Co auswärts bei HDD SIJ Acroni Jesenice, am Freitag zuhause gegen den EC Bregenzerwald und am Sonntag auswärts beim EC Bregenzerwald.

Neben dem Continental-Cup-Wochenende vor kurzem ist es das erste Mal in dieser Saison für die Rittner Buam SkyAlps, dass sie gleich drei Spiele in einer Woche bestreiten müssen. Da ein vollgepackter Spielkalender im Eishockey, vor allem in der Playoff-Phase, aber gang und gebe ist, dürften die Blau-Roten diese Gegebenheiten schon kennen und sich auch darauf eingestellt haben. Schon am Dienstag steht dabei die lange Auswärtsreise ins slowenische Jesenice auf dem Programm. Auf die Stahlstädter sind die Buam auch schon im Continental Cup getroffen, außerdem haben sie in dieser Spielzeit auch schon gegen Bregenzerwald und die Salzburger Jungbullen gespielt.

„Jesenice ist eine harte Mannschaft, darauf müssen wir uns einstellen. Wir wollen auf alle Fälle die drei Punkte holen, um nicht umsonst die weite Reise gemacht zu haben. Bregenzerwald kann jede Mannschaft schlagen und kann immer für Überraschungen sorgen. Hier wird es wichtig, dass wir unser Spiel aufziehen und Tore erzielen. Und Salzburg ist eine sehr junge und laufstarke Mannschaft, wo wir mit unserer Erfahrung auftrumpfen und ihre Fehler ausnützen müssen“, sagt Angreifer Manuel Öhler, der am Mittwoch seinen 23. Geburtstag feiert, und fügt hinzu: „Danach steht die Länderspielpause auf dem Programm. In die wollen wir mit der bestmöglichen Punkteausbeute aus diesen drei Spielen gehen.“ Für diese Dreifach-Schicht fehlt den Buam womöglich Tobias Graf, der etwas angeschlagen ist, der Rest der Mannschaft ist aber einsatzbereit.

Alps Hockey League 2024/25

Dienstag, 29. Oktober – 18.00 Uhr, Športni Park Podmežakla

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Freitag, 1. November – 18.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – EC Bregenzerwald

Sonntag, 3. November – 19.15 Uhr, Eisarena Volksgarten

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps