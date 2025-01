Die Franzosen trumpfen in der Staffel auf

Von: luk

Antholz – Spätestens seit diesem Samstag drückt „La Grande Nation“ dem Biathlon-Weltcup im Antholzertal ganz fest ihren Stempel auf. Die Franzosen gewannen die 4×7,5-km-Männer-Staffel dank einer bärenstarken Mannschaftsvorstellung vor Norwegen und Schweden. Italien belegte den guten vierten Platz.

Nach dem Sieg von Lou Jeanmonnot in der Damen-Verfolgung, holten sich die Franzosen nur wenigen Stunden später auch die Herren-Staffel. Damit bewiesen die „Bleus“ einmal mehr, dass ihr Quartett in diesem Winter das mit Abstand stärkste des gesamten Weltcups ist. Für Frankreich, das Fabien Claude, Fillon Maillet, Eric Perrot und Emilien Jacquelin ins Rennen schickte, ist es der vierte Sieg im vierten Rennen. Am Schießstand zeigten sich die Franzosen extrem treffsicher (insgesamt nur vier Nachlader), auf den Skiern waren sie ebenfalls gewohnt stark.

Der heutige Mannschaftsbewerb war schon nach dem zweiten Wechsel entschieden, wo Fillon Maillet mit knapp 40 Sekunden Vorsprung auf Norwegen an Perrot übergab. Schlussläufer Jacquelin verwaltete den komfortablen Vorsprung problemlos und stoppte am Ende die Zeitmessung bei 1:13.33 Stunden.

Hinter Frankreich schafften es Norwegen und Schweden aufs Podium. Die Norweger versuchten zumindest ein bisschen mit den Franzosen mitzuhalten, wiesen im Ziel aber auch schon einen Riesen-Rückstand von 43,6 Sekunden auf. Bronze ging an Schweden, nur 0,4 Sekunden fehlten zu Silber.

„Azzurri“ lange auf Medaillenkurs

Bis zum letzten Schießen schien es so, als könnte auch die Gastgebernation bei der Medaillenvergabe ein gehöriges Wörtchen mitreden. Daniele Cappellari, der starke Lukas Hofer, Elia Zeni und Schlussläufer Tommaso Giacomel schossen sehr stark (jeder jeweils zwei Nachlader), doch ausgerechnet der letzte Schuss von Giacomel ging daneben. Somit platzte der Medaillentraum, trotzdem konnten sich die „Azzurri“ über den guten vierten Platz freuen. Schweiz belegte Rang 5, vor Tschechien und Deutschland.

Der Weltcup in Antholz endet am Sonntag mit der 4×6-km-Staffel der Damen (12.05 Uhr) und dem Verfolgungsrennen der Männer (14.45 Uhr).

Biathlon Weltcup Antholz

Herren-Staffel 4×7,5 km

1. Frankreich (Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot, Emilien Jacquelin) 1:13.33,6 (0+4)

2. Norwegen (Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen) +43,6 (0+12)

3. Schweden (Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) +44,0 (1+8)

4. Italien (Daniele Cappellari, Lukas Hofer, Elia Zeni, Tommaso Giacomel) +1.03,4 (0+8)

5. Schweiz (Sebastian Stalder, Joscha Burkhalter, Jeremy Finello, Niklas Hartweg) +1.54,6 (0+7)

6. Tschechien (Vitezslav Hornig, Michal Krcmar, Jonas Marecek, Adam Vaclavik) +2:16,6 (1+12)

7. Deutschland (Justus Strelow, Philipp, Johannes Kuehn, Philipp Nawrath) +3.12,5 (1+10)

8. Ukraine (Dmytro Pidruchnyi, Vitalii Mandzyn, Anton Dudchenko, Taras Lesiuk) +3:30,2 (1+9)

9. USA (Maxime Germain, Campbell Wright, Sean Doherty, Jake Brown) +3.41,4 (2+9)

10. Finnland (Jaakko Ranta, Tero Seppala, Olli Hiidensalo, Otto Invenius) +4:00,0 (1+11)

11. Österreich (Felix Leitner, Simon Eder, David Komatz, Patrick Jakob) +4.40,8 (2+12)

12. Slowenien (Miha Dovzan, Jakov Fak, Anton Vidmar, Lovro Planko) +4:51,9 (3+14)