Die Motorrad-Saison kann beginnen

Bozen – Nach einigen Monaten Pause kann die Saison der Motorradfahrten endlich starten. Das Südtiroler Landeskomitee hat dank des Engagements seines Koordinators für den Tourismussektor, Giorgio Faggionato, eine Verordnung erlassen, die es den Motorrad-Fans ermöglicht, an einer Einzel-Trophäe teilzunehmen. Am Ende der Saison wird eine Rangliste erstellt und, falls möglich, eine Preisverleihung organisiert.

Die mittlerweile traditionellen Motoraid-Rennen wie die Unterland Crono vom Motoclub Neumarkt und die Cronomerenda von MC Lorenz Ghiselli können hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Inzwischen können die Motorradfahrer eine Tour aus 50 verschiedenen Orten auswählen (Gebirgspässe, Kunst- und Geschichtsstätten usw.), die eindeutig identifizierbar sind und den Teilnehmern in einer entsprechenden Liste ausgehändigt werden. Die Teilnehmer können alleine oder in kleinen Gruppen, sofern dies zulässig ist, so viele vorgeschlagene Ziele wie möglich erreichen. Als Nachweis für das Erreichen des Ziels muss der Teilnehmer dem Organisationssekretariat (Mail: trofeoaltoadige.federmoto.bz@gmail.com) ein Foto senden, auf dem er mit seinem Motorrad abgebildet ist (auch nur das Motorrad genügt), z.B. unter einem Verkehrsschild oder an einem anderen Ort, wo man das Ziel klar erkennt. Die Mail muss mit Vor- und Nachnamen des Piloten, dem Datum der Tour, den Daten des verwendeten Motorrads (Kennzeichen, Modell, Jahr der Registrierung) ausgefüllt werden.

Für jeden Kilometer, der vom Organisationskomitee über Google Maps festgelegt wurde, wird 1 Punkt vergeben, beginnend vom FMI-Sitz im Haus des Sports am Verdiplatz in Bozen. Vier Kategorie werden gewertet: Moderne Motorradroller, Oldtimer-Motorradroller, moderne Motorräder, Oldtimer-Motorräder. Motorräder, die im historischen Register der FMI eingetragen oder seit mehr als 30 Jahren registriert sind, gelten als Oldtimer-Motorräder.

Ab heute sind alle Piloten startberechtigt. Endtermin ist der 1. November 2020.