Die neuen Landesmeister der U16 und U14 sind gekürt

Von: mk

Bozen – Von Freitag bis Sonntag wurden in Carezza Dolomites die Titelkämpfe auf Landesebene für die Kategorien U16 und U14 veranstaltet, und zwar in den Disziplinen Super-G, Riesentorlauf und Slalom. Die Rennen waren extrem spannend, die Entscheidungen fielen zum Teil sehr knapp aus.

Die U14 war auf der Masarè Piste im Einsatz, die U16 hingegen an der Frommer Alm auf der König Laurin 2 Piste. Gleich zwei Mal zur Landesmeisterin kürten sich im Eggental Letizia Sophie Wenter Heiss vom ASC Sarntal (U14/Super-G, Slalom) und Alenah Taschler (Gsiesertal/U16), die den Hattrick um 0,04 Sekunden verpasste. Das war der Rückstand, den Taschler nach furioser Aufholjagd in der abschließenden Slalom-Entscheidung auf Siegerin Petra Dander (TZ Jochtal) vorwies. Alle Medaillengewinner der Landesmeisterschaften U14 und U16 im Überblick:

Super-G

U14 weiblich: 1. Letizia Sophie Wenter Heiss (ASC Sarntal/48,27), 2. Vicky Insam (SC Gröden/48,29), 3. Gloria Kostner (SC Gröden/48,38)

U14 männlich: 1. Stefan Prinoth (SC Gröden/47,57), 2. Samuel Prantl (SC Ulten/48,15), 3. Mattia Vinatzer (SC Gröden/48,54)

U16 weiblich: 1. Alenah Taschler (Gsiesertal/56,72), 2. Carmen Gschliesser (RG Wipptal/56,77), 3. Elisa Plunger (Seiser Alm) und Petra Dander (TZ Jochtal/beide 56,80)

U16 männlich: 1. Jeremias Scherer (Seiser Alm/53,98), 2. Matthias Mahlknecht (SC Gröden/54,27), 3. Philipp Fischnaller (ASC Sarntal/54,85)

Riesentorlauf

U14 weiblich: 1. Gloria Kostner (1.49,27), 2. Vicky Insam (1.50,04), 3. Letizia Sophie Wenter Heiss (1.50,90)

U14 männlich: Mattia Vinatzer (1.49,68), 2. Stefan Prinoth (1.50,32), 3. Samuel Prantl (1.51,64)

U16 weiblich: 1. Alenah Taschler (1.36,69), 2. Nicole Piccolruaz (SC Gröden/1.37,62), 3. Petra Dander (1.38,26)

U16 männlich: 1. Matthias Mahlknecht (1.33,68), 2. Noah Gasteiger (Gsiesertal/1.35,07), 3. Philipp Fischnaller (ASC Sarntal/1.35,57)

Slalom

U14 weiblich: 1. Letizia Sophie Wenter Heiss (1.31,94), 2. Vicky Insam (1.35,55), 3. Mia Molling (TZ Jochtal/1.37,42)

U14 männlich: 1. Samuel Prantl (1.26,66), 2. Mattia Vinatzer (1.27,82), 3. Lukas Rabanser (SC Gröden/1.27,87)

U16 weiblich: 1. Petra Dander (1.34,22), 2. Alenah Taschler (1.34,26), 3. Elisa Plunger (1.34,99)

U16 männlich: 1. Noah Gasteiger (1.31,14), 2. Matthias Mahlknecht (1.31,56), 3. Valentin Petritsch (SC Gröden/1.31,72)

Arianna Putzer zeigt im Marlene Cup im Slalom auf

Der Marlene Cup 2024/25 wurde am Sonntag mit einem Slalom auf Jochgrimm fortgesetzt. Bestzeit auf der Weißhorn-Piste erzielte bei den Frauen U18-Athletin Arianna Putzer in 1.39,56 Minuten. Die Rennläuferin des SC Gröden verwies in ihrer Kategorie Nadine Trocker (Seiser Alm/1.40,19) und Sophie Schweigl (Kronplatz/1.40,41) auf die Plätze. In der Altersklasse U21 ging der Sieg an Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland/1.39,81), die die insgesamt drittschnellste Zeit erzielte. Selina Trafoier (SC Ulten/1.40,58) und Valentina Fill (Kronplatz/1.40,77) komplettierten hier das Podium. Bei den Männern ging der Sieg in der Altersklasse U21 an Jonas Feichter (Gsiesertal), der sich die schnellste Zeit von 1.38,75 mit dem Spanier Roger Barcelo Castellet teilte. Platz zwei belegte Lukas Sieder von der RG Wipptal (1.40,52), Dritter wurde Alois Köllemann Baldini (Vinschger Oberland/1.42,62). Die Kategorie U18 entschied Valentin Sparber (RG Wipptal/1.42,63) für sich. Noah Gamper (Tscherms/1.43,03) wurde Zweiter, Raphael Dichristin vom TZ Überetsch-Unterland Dritter (1.43,45).

Jakob Franzlin gewinnt Riesentorlauf-Bronze bei den U21-Italienmeisterschaften

In Pfelders wurde Anfang der vergangenen Woche um die Italienmeistertitel der Altersklasse U21 gefahren. Anna Trocker (Seiser Alm) gab zum Auftakt im Riesentorlauf eine ausgezeichnete Figur ab. Sie belegte den vierten Platz und gewann außerdem die Gran-Premio-Italia-Wertung in den Kategorien U21 und U18. Tags darauf war es Nora Pernstich (TZ Überetsch-Unterland), die die U21-Italienmeisterschaften an fünfter Stelle beendete. Gab es im Slalom der Männer kein Spitzenergebnis bei den Italienmeisterschaften zu feiern, so folgte im Riesentorlauf die erhoffte Medaille: Jakob Franzelin aus Montan, Mitglied der Sportgruppe der Carabinieri, schloss das Rennen an dritter Stelle ab. Die U18-Athleten Alex Silbernagl (Seiser Alm), Alberto Davare (Alta Badia) und Valentin Sparber (RG Wipptal) belegten in diesem Rennen in ihrer Altersklasse die ersten drei Ränge für die Gran-Premio-Italia-Wertung. Sparber hatte tags zuvor im Slalom die U18-Wertung des GPI-Rennens für sich entschieden, Simon Irsara (Alta Badia) wurde hier Dritter.

Schölzhorn schnappt sich die U18-Wertung beim Europacup im Sarntal

Drei Nachwuchsrennläuferinnen aus Südtirol durften beim Europacup in Reinswald (Sarntal) reichlich Erfahrung sammeln. Es handelt sich um Ivy Schölzhorn (RG Wipptal), sowie die beiden Grödnerinnen Arianna Putzer und Lisa Mahlknecht. Schölzhorn konnte im ersten der beiden Super-Gs die U18-Wertung für sich entscheiden und verpasste als 34. die Punkteränge knapp. Für Putzer und Mahlknecht waren es die allerersten Einsätze in der zweithöchsten Rennserie der Alpinen Skirennläuferinnen.

Bei einem nationalen FIS-Juniorenrennen in Chiesa Valmalenco zeigte Noah Gamper auf. In einem Super-G belegte der Rennläufer des ASV Tscherms den dritten Gesamtrang und setzte sich in der U18-Wertung durch. Im zweiten Super-G des Tages wurde der 18-Jährige Gesamt-Fünfter und behielt in der U18-Wertung abermals die Oberhand.